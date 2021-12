Razmere v gorah so zahtevne in zelo zahrbtne

Po tem, ko je s srede na četrtek po vsej Sloveniji zapadlo veliko snega, ki je povzročil nemalo nevšečnosti, so danes s kranjske policijske uprave opozorili, da so razmere v gorah zahtevne in zelo zahrbtne.

»Težava je tudi prepoznavanje lavinskih problemov, ker je veliko novega snega, veter pa je pihal in nanašal sneg iz vseh smeri. Dober občutek varnosti, o katerem pišejo nekateri facebook in instagram avanturisti, je nerealen in izrazito subjektiven. V trenutnih razmerah so to 'zgodbice za lahko noč',« so s policije zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, naj pohodniki pred načrtovano turo podatke pridobivajo iz zanesljivih in objektivnih virov ter upoštevajo, da so opozorila o nevarnostih v gorah zaradi aktualnih razmer upravičena in so izdana zato, da bi ljudi varovala.

Kranjska Gora Slovenija. FOTO: Roman Šipić/Delo

Že pred tokratno pošiljko snega in pred jutrišnjim mednarodnim dnevom gora pa so iz Planinske zveze Slovenije na novinarski konferenci opozorili, da zasnežene gore zahtevajo izurjenega, opremljenega in spoštljivega obiskovalca. Opozorili so, da mora pohodnik obvladati tehnične pripomočke, imeti znanje iz nevarnosti v gorah, vremenoslovja, orientacije, gibanja, predvsem pa »veliko mero spoštovanja do gora in zavedanja, da ga bo gora počakala«.

Trenutno je največja nevarnost kložastih plazov, ki so na celotnem območju držav alpskega loka najpogostejši vzrok za nesreče in smrt v gorah. FOTO: Manca Ogrin

Ker zimski obisk gora zaznamujejo nižje temperature, krajši dan, zaprte planinske koče in specifične snežne razmere, odhod v gore pozimi zahteva natančno načrtovanje, pridobivanje informacij s terena, upoštevanje osebnih izkušenj, ustrezno opremo in znanje njene uporabe. Podpredsednik Planinske zveze Slovenije in inštruktor planinske vzgoje Martin Šolar je na torkovi novinarski konferenci orisal posebnosti orientacije pozimi: »Pozimi oziroma v snegu so gore drugačne, zato je še posebej pomembna dobra priprava na turo, poznavanje prave in pravilne uporabe opreme ter poznavanje specifike v gorah v zimskem času. Poti so v zimskem času praviloma pod snegom, prav tako so v mnogo primerih pod snegom tudi markacije, oznake so lahko zasnežene. Pri tem moramo tudi upoštevati, da trasi poti, ki je sicer vrisana na zemljevidu ali jo imamo v navigaciji, ne velja slepo slediti. Oceniti je treba snežne oziroma plazovne razmere, in šele če je ocena tveganja nizka, sledimo vidni točki našega vzpona ali kompasu in zemljevidu ali navigacijski napravi.«

Gorski reševalci iz leta v leto posredujejo pogosteje. Do sedmega decembra 2021 so izpeljali 602 reševalni akciji (medtem ko lani vse leto 485), od tega 29 s smrtnim izidom (lani 33).

Za obisk visokogorja so edina pravilna izbira 10- ali 12-zobe gorniške dereze (levo), mini derezice (desno) so na strmem terenu smrtno nevarne. FOTO: Manca Ogrin

Sunki burje bodo ponekod zelo močni

Sneg je dodobra prekril slovenski gorski svet in zaradi velikih temperaturnih sprememb na strmejših pobočjih se pogosto spontano proži snežna odeja, je trenutne razmere v gorah predstavil strokovni sodelavec PZS in gorski reševalec. Za obisk gora pozimi, kot opozarjajo iz PZS, potrebujemo popolno zimsko opremo: cepin, dereze in čelado, ob obisku visokogorja tudi plazovni trojček. Pred vsako turo je treba preveriti stanje opreme, snežne razmere na območju, kamor se odpravljamo, in odprtost planinskih koč.

Danes bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem in v višjih legah, napoveduje Arso. Po nižinah v notranjosti se bo večji del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost. Jutri bo delno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu in jugu Slovenije. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Po podatkih Agencije RS za okolje bo od sobote zjutraj do popoldneva na Primorskem pihala zmerna do močna burja. Najmočnejši sunki burje bodo na izpostavljenih legah dosegali hitrost do okoli 120 kilometrov na uro.