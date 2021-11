Razrešena direktorica sklada kmetijskih zemljišč in gozdov

Vlada je na današnji seji izdala odločbo o razrešitvi Irene Majcen s položaja direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. S petkom jo bo na tem položaju začasno za leto dni kot vršilec dolžnosti direktorja zamenjal Aleš Tolar.

Vlada Majcnovi, ki bi se ji štiriletni mandat iztekel novembra 2022, očita nezakonita ravnanja, postopanja, kršitve obveznosti dobrega poslovanja in v nekaterih primerih premalo aktivno vlogo direktorice sklada.

Prejšnji teden ji je generalni sekretariat vlade poslal obvestilo o razlogih za razrešitev ter s pozivom, naj se o teh razlogih pisno izjasni. To je storila v petek, vlada pa je danes njeno obrazložitev in pojasnila proučila in ugotovila, da ni uspela dokazati, da so očitki neutemeljeni, so po seji vlade sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kot so dodali, je pristojni organ na podlagi določb zakona o zavodih dolžan razrešiti direktorja, če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi oz. če povzroči zavodu večjo škodo ali hujše motnje pri opravljanju dejavnosti.

Tolar, ki bo v petek prevzel položaj vršilca dolžnosti direktorja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, je magister mednarodne ekonomije ter diplomirani organizator dela - informatik in je trenutno zaposlen na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Ima bogate vodstvene izkušnje in dolgoletne izkušnje pri vodenju različnih projektov na področju kmetijstva, so pojasnili na ministrstvu.