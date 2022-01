Reagentov za testiranja PCR je dovolj

V nadaljevanju preberite:

Virologinja Tatjana Avšič Zupanc je 13. januarja opozorila, da bi zaradi množičnega testiranja lahko začelo primanjkovati reagentov. »Od proizvajalcev že prejemamo obvestila, da se bo spet pojavila svetovna kriza in bomo imeli težave z dobavljanjem reagentov,« je dejala v Odmevih. Težav z dobavo reagentov za zdaj še ni, so zagotovili nekateri dobavitelji, ki pa so med epidemijo močo povečali prihodke zaradi večje porabe v laboratorijih. Nekateri imajo kar za 34 krat večji promet z določenim laboratorijem, kot so ga imeli v letu pred epidemijo.