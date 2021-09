Reanimaciji SMC naklonjen tudi prvak SDS

V nadaljevanju preberite:

Zdravko Počivalšek, predsednik SMC, je v svojem nagovoru na včerajšnjem kongresu stranke med drugim izpostavil sodelovanje v prihodnji vladi. Je v svojih pričakovanjih realen? Janja Božič Marolt iz Mediane ocenjuje, da dvesto tisoč volivcev in volivk, kot je to uspelo njegovemu predhodniku Miru Cerarju, Počivalšek je zagotovo persona, ki se lahko poda v tekmo z delovnim sloganom »kar te ne ubije, te okrepi«. Preimenovanje stranke je nuja in pogoj, ne pa zagotovilo za vstop v parlament. Odzval se je tudi Miro Cerar.

Janja Božič Marolt, Mediana FOTO: Jože Suhadolnik

Janja Božič Marolt

Mediana

Zdravku Počivalšku v prid je že medijsko pojavljanje, zaščitne maske so pozabljene, aktivacije v turizmu, malem gospodarstvu in obrtništvu pa mu koristijo. Zagotovo ni obraz, ki lahko očara tudi do 200.000 in več volivcev, je pa zagotovo persona, ki se lahko poda v tekmo z delovnim sloganom »kar te ne ubije, te okrepi«. Preimenovanje stranke je nuja in pogoj, ne pa zagotovilo za vstop v parlament.

Miro Cerar, ustanovitelj SMC FOTO: Leon Vidic

Miro Cerar

ustanovitelj in prvi predsednik SMC

Razočaran sem, ker niso tudi s spremembo imena že priznali, da pri tej stranki že dolgo ne gre za SMC oziroma za tisto, kar je to pomenilo v času, ko smo s to stranko vodili vlado. Pod vodstvom Počivalška je SMC bistveno odstopila od tedanjih vrednot in s tem prevarala svoje volivce. Žalostno je opazovati, kako isti ljudje, ki so v času mojega vodenja delovali v duhu demokratičnih in pravnih vrednot, danes podpirajo nasprotno, žal tudi avtoritarno politiko.

Prvak strankeje na kongresu, kjer ni manjkalo koalicijskih gostov in predstavnikov podjetnikov in obrtnikov, dobil mandat za dogovor o združitvi z Gospodarsko aktivno stranko (GAS). Združitveni kongres z GAS bo do konca leta, ko bodo predvidoma dobili tudi novo ime. Neuradno naj bi se o sodelovanju pred volitvami pogovarjali tudi že s Celjsko županovo listoin nekaterimi drugimi na lokalnem nivoju ter stranko Zeleni Slovenije»Za nami je pekel, pred nami pa strm klanec, ki ga bomo skoraj zagotovo skupaj prehodili,« pravi prvak SMC, ki je torej prepričan, da bodo načrti o združevanju SMC in nato sodelovanju z neparlamentarnimi strankami v projektu Povežimo Slovenijo obrodili sadove na parlamentarnih volitvah. Še več, v svojem nagovoru na kongresu je izpostavil sodelovanje v prihodnji vladi.Je v svojih pričakovanjih realen?iz Mediane ocenjuje, da dvesto tisoč volivcev in volivk, kot je to uspelo njegovemu predhodniku, zagotovo ne bo prepričal. »Počivalšek je primer voditelja stranke, ki je redek pojav. S podedovanim SMC nima nič skupnega, vsebina podedovanega SMC pa nima nič skupnega z njim,« ocenjuje sogovornica.Miro Cerar, ki je s svojo SMC dosegel leta 2014 na volitvah doslej najboljši rezultat neke stranke doslej, si želi čimprejšnjega preimenovanja stranke, ki jo je jeseni leta 2019 predal v roke gospodarskemu ministru. Ta pa jo je po odstopupopeljal v vlado. »Zame v tem hipu ni relevantno vprašanje, ali bodo po napovedanih spremembah res uspeli priti v državni zbor, to bi tudi težko ocenil, po moje je bistveno predvsem spoznanje, da je s tem, kar se tej stranki dogaja, Slovenija prikrajšana za pravo socialno liberalno politiko, ki jo je SMC uresničevala pod mojim vodstvom. Vseeno mi je, ali bodo šli v skrajno levo ali skrajno desno, ali je to prava pot, bodo odločili volivci, žal pa mi je, da se omenjena politična usmeritev, ki jo Slovenija potrebuje, izgublja,« komentira Cerar.SMC je po prepričanju predsednika na prelomnici, od katere je odvisna prihodnost liberalnega centra v našem političnem prostoru. V programskih izhodiščih za tokratni kongres »Slovenija 2030« so v SMC sicer nanizali šest izhodišč, in sicer zeleni in digitalni prehod gospodarstva, družbe in države, nadaljevanje debirokratizacije, razvoj za vse regije, učinkovitejše izvajanje stanovanjske politike in celovite demografske politike. Njihov cilj pa je tudi boljše izkoriščanja strateških potencialov Slovenije – zaradi geostrateške lege bi se po njihovi oceni lahko razvili v logistično platformo za srednjo Evropo, bolje pa bi morali tudi izkoristiti slovenski les ter možnost pridelave in predelave konoplje za medicinske namene.»Mi smo stranka povezovanja. Sodelovali bomo z vsemi, ki so usmerjeni v prihodnost,« pa je Zdravko Počivalšek odgovoril na vprašanje, ali so se pripravljeni povezovati tudi s strankami leve sredine, ki jim na javnomnenjskih anketah ta čas kaže nekoliko bolje kot strankam koalicije Janeza Janše.»Ne glejte anket, te niso tu zato, da merijo javno mnenje, ampak ga ustvarjajo,« pa je zbranim na kongresu SMC na srce položil Janez Janša, ki je izpostavil še, da je stranka plačala ceno za svojo suverenost, na Počivalška pa so se po njegovem zvrstili brutalni napadi. A da verjame, da se je splačalo plačati to ceno. Po mnenju prvaka SDS se je namreč pokazalo, da je mogoče v tem neprijaznem okolju postati suverena stranka, kar da pomeni tudi, da sam odločaš o tem, kako boš oblikoval zastopstvo ali mandat, ki so ti ga dali volivci. Da o tem ne odločajo ne mediji, ne razni strici iz ozadja, niti ne druge stranke. Zato jim je čestital in povedal, da ima njihov program močno podporo.Kongresa SMC se je udeležilo nekaj več kot 200 delegatov in okoli 120 gostov.