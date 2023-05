Vodotoki v vzhodni Sloveniji bodo naraščali že danes, Krka jutri in v četrtek

Zaradi padavin, ki so danes sredi dneva posebej močne na jugovzhodu države, popoldne in zvečer pa bodo na severovzhodu, in poplav je Agencija RS za okolje (Arso) izdala rdeči alarm. Najbolj bodo narasle reke, ki so se v zadnjih dneh že razlivale, in sicer reke s povirji v Slovenskih goricah, na Pohorju, Halozah in v porečju Krke. Poplavljene površine se bodo povečevale že popoldne, pa tudi v noči na sredo.

Geološki zavod Slovenije pa opozarja, da bo predvsem v vzhodnem delu Slovenije spet povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov.

Ob izdaji opozorila so na Arsu pripravili novinarsko konferenco, na kateri bodo sodelovali meteorolog Branko Gregorčič, hidrolog Janez Polajnar, v. d. generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, vodja sektorja za gospodarske javne službe in investicije na Direkciji za vode Rok Penec in Mateja Jemec Auflič iz Geološkega zavoda Slovenije.

Novinarsko konferenco lahko spremljate na tej povezavi:

Branko Gregorčič je na kratko povzel vremensko dogajanje. V teh dneh smo deležni že drugega sredozemskega ciklona; predhodna namočenost in stanje vodotokov zaradi prvega, ki smo mu bili priča konec tedna, precej vplivata na stopnjo ogroženosti in torej razlivanje rek. Pri nas glavnino današnjih padavin pričakujemo v prihodnjih šestih urah, ko se bodo iznad Bosne in Hrvaške k nam pomikali glavni padavinski sistemi in z njimi tudi močnejši nalivi.

Janez Polajnar je poudaril, da so reke precej polne zlasti v južni Sloveniji, torej Krka in Kolpa. Reke v vzhodnem delu države so sicer nekoliko upadle, vendar je pričakovati ponovno naraščanje danes popoldne in ponoči. Rdeče so obarvali zlasti porečji Ščavnice in Pesnice, narastejo pa lahko tudi reke na območju Pohorja in Maribora in v porečju Dravinje. Ob intenzivnih padavinah lahko nastanejo hudourniki in zastajanje padavinske vode.

Drugo žarišče je porečje Krke, ki se bo na povečane padavine odzvala jutri in še v četrtek. Predvidevajo, da se bo približala tudi posameznim naseljem. »Upajmo, da se to ne bo zgodilo, vendar previdnost še vedno velja,« je dejal Janez Polajnar.

V pripravljenosti tudi brigada Slovenske vojske

Leon Behin je poudaril, da že nekaj dni pozorno spremljajo naravne dogodke, pri tem zelo dobro sodelujejo z lokalnimi skupnostmi, kar se je pokazalo že ta konec tedna. Tudi zdaj so njihove enote, zlasti v regijskih centrih, v pripravljenosti, seveda pa je narava še vedno nepredvidljiva. »Pričakujemo umirjanje v severovzhodni Sloveniji, na jugovzhodu pa moramo biti še naprej v pripravljenosti na razlivanje voda.«

Srečko Šestan je povedal, da je v pripravljenosti četa Slovenske vojske iz 72 brigade, tudi zaloge materialnih sredstev so na voljo, več kot 100.000 protipoplavnih vreč, dovolj črpalk za prečrpavanje vode in folije za prekrivanje plazovin. »Če bo treba, bomo uporabili vsa sredstva, a sem prepričan, da to ne bo potrebno. Bi pa apeliral ljudi, da so predvsem okoli svojih hiš pozorni na plazišča in pojave, ki kažejo na plazenje.«

Tudi Hrvaško je zajelo obilno deževje in povzročilo poplave na severu Dalmacije. Mesti Obrovac in Gračac v zadrski županiji sta bili v nedeljo zaradi poplavljanja rek pod vodo, gorski reševalci pa so nekatere prebivalce morali evakuirati s čolni. Na poplave so se začeli pripravljati tudi v nekaterih drugih delih države. FOTO: Luka Gerlanc/Cropix

Tudi direkcija za vode je glede na hidrološke razmere razglasila stanje povečane stopnje ogroženosti, ki predvideva vzpostavitev nujne službe za spremljanje razmer in spremljanje vodostaja rek, poveča se nadzor nad vodno infrastrukturo, izvajajo se začasni ukrepi za večjo pretočnost strug in utrjevanje nasipov, preusmerjanje voda na območja z manjšim škodnim potencialom ... V času povečane stopnje ogroženosti imajo prednost urbana območja in območja, kjer se nahaja gospodarska javna infrastruktura, je dodal Rok Penec.

Mateja Jemec Auflič je opozorila, da je kar tretjina Slovenije bolj podvržene nevarnosti plazov, zlasti ob intenzivnih in dolgotrajnih padavinah. Trenutno so bolj izpostavljeni prebivalci v jugo- in severovzhodu države, a tudi drugje, odvisno od količine padavin. »Če se bodo padavine umirile, lahko pričakujemo še nekajdnevno večjo verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov, saj mora akumulirana voda odteči z zemljine,« je dejala.

Geološki zavod vse prebivalce na bolj izpostavljenih območjih opozarja, naj bodo še posebej pozorni na vsa zamakanja v okolici objektov, nastanek razpok na njih in pod njimi, na vse nenavadne zvoke, ki bi lahko kazali na zdrse zemeljskih gmot. V takem primeru naj nemudoma pokličejo na številko 112 in se nemudoma umaknejo na varno.