Rekordni prilivi tudi v pokojninsko blagajno

V nadaljevanju preberite:

Poleg ugodnih gibanj v proračunu, ki so posledica tako povečane potrošnje države in gospodinjstev kot tudi ugodnih razmer na trgu dela, ima več prilivov tudi zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). Pokojninska blagajna ima v prvi polovici leta glede na isto obdobje lani višje prihodke od prispevkov za kar 7,9 odstotka, razkrivajo na Zpizu. Bo torej pokojninska blagajna potrebovala manj pomoči proračuna za zagotavljanje nemotenega izplačevanja pokojnin za 627.068 upokojencev? Odgovor je ne. Zakaj? In kaj je z zahevami po zvišanju pokojnin?