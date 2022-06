»Resničnosti šov« nekdanjega državnega sekretarja Šuštarja

»Upam, da nam bo to, kar smo videli, čim prej uspelo rešiti,« je dejal Goran Lukić iz Delavske svetovalnice in pristavil, da si česa takega zagotovo ne želimo ne v našem ne v katerem koli drugem okolju. Pokazal nam je fotografijo spečih indijskih delavcev v prostoru tik nad proizvodnimi prostori zakoncev Borisa in Rozane Šuštar v Kozini. Njuni podjetji Selea in Marinblu se sicer ukvarjata s preprodajo in predelavo rib, ki jih ponujajo tudi v Lidlovih in Sparovih ribarnicah. Boris Šuštar je bil nekdanji državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, ki so ga pred dvajsetimi leti zasačili pri jemanju podkupnine in je pristal v večletnem zaporu.

Po informacijah, ki so jih pridobili v Delavski svetovalnici, so Šuštarjevima indijske delavce priskrbeli iz portugalskega podjetja za posredovanje delavcev, ki v Sloveniji sploh nima ustreznih dovoljenj. Poleg tega so menda na Zavodu za zaposlovanje Slovenije najprej zavrnili Šuštarjevo podjetje Selea, ki je želelo najeti delavce iz Indije, češ da ne izpolnjuje pogojev, nato pa so prek Marinblue najeli te iste delavce – a kot »storitev«.

Lukič je pri tem dodal, da sta Šuštarjeva delavce ne le nelegalno zaposlila, pač pa jih tudi izkoriščata z neprekinjenimi delovniki, ki trajajo tudi 40 ur. Tako naj bi eden od zaposlenih brez premora opravljal delo v proizvodnji, šel v nabavo na Češko in se spet vrnil ter po nekajurnem »spancu« nadalje poprijel za delo. Primer menda ni osamljen, kar je delavec povedal neposredno za RTV Slovenija. V prispevku je bilo tudi omenjeno, da se je Boris Šuštar v prisotnosti delavcev celo neprimerno vedel in jih spolno nadlegoval.

Ob vsem tem pa menda imajo v proizvodnji neprekinjen videonadzor, pri čemer je šlo po Lukićevih besedah za očitno zlorabo, Šuštarjeva sta menda skupaj s sinom spremljala dogajanje v proizvodnji na daljavo, in sicer v živo, ter delavce priganjala k delu. Zaposleni so se menda pogosto menjevali; večinoma gre za tuje delavce – iz Ukrajine, Bosne in Hercegovine, Srbije in Kosova.

Dvomljivi tudi higienski standardi

Luka Lukić, prav tako predstavnik Delavske hranilnice, je za povrh povedal, da so bili higienski standardi v v proizvodnji Šuštarjevih skrajno vprašljivi, saj so bili po pripovedovanju delavcev na pultu, kjer so čistili ribo, menda črvi, ribe, ki so jim jih trgovci zavrnili, so dali v »ledeni šok« in jih prodali na Češko ali Madžarsko.

Lukića sta opozorila predvsem na nedejavnost nadzornih organov, v prvi vrsti delovne inšpekcije, ki je proizvodnjo Šuštarjevih obiskala trikrat, a je vsakič izdala le opomin. »Česa takega v 15 letih, odkar se ukvarjam z delavskimi pravicami, še nisem videl! Takih podjetij ne gre opominjati, pač pa zapreti!« je bil jasen Goran Lukić. V zvezi z dogajanjem so se v delavski svetovalnici že obrnili na informacijskega pooblaščenca, s kazensko ovadbo na tožilstvo, o vsem pa so obvestili tudi pristojne inšpekcije in policijo.

Rozana Šuštar, na katero smo se obrnili kot na zastopnico omenjenih podjetij, nam je dejala, da se bo na obtožbe, izrečene prek medijev, odzvala po posvetovanju s piar agencijo.