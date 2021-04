Resnih nepravilnosti niso odkrili, a ministrstvo še naprej išče napake

Številni v policijskem sistemu opozarjajo, da gre za nedopustne pritiske politike na neodvisno in strokovno delo kriminalistov.

Po ugotovitvah so se zavili v molk

Odpravljajo pomankljivosti

Revizija kriminalističnih primerov Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki jih je izbral minister, resnih nepravilnosti, kot smo podrobneje že poročali , ni pokazala. A to ne pomeni, da ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) domnevnih nepravilnostih pri vodenju preiskav ne preiskuje še naprej.»Revizije niso zaključene in minister bo ugotovitve predstavil po tem, ko bodo zaključene,« so nam z MNZ odgovorili na vprašanje, kako minister Aleš Hojs komentira ugotovitve nadzora nad točno določenimi primeri, ki jih je obravnaval NPU.Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, ki sodi pod okrilje MNZ, izvaja svojo revizijo dela NPU. Katere primere preiskujejo in ali bodo pregledali tudi tiste, ki so jih že na generalni policijski upravi (GPU), ni znano.V nasprotju s poročilom nadzorne skupine policije, ki je imelo oznako tajno, bo Hojs ugotovitve, ko bodo dokončne, predstavil na novinarski konferenci.Od nastopa te vlade se nadzor nad NPU izvaja precej bolj redno in zavzeto kot v preteklosti, številni v policijskem sistemu opozarjajo, da gre za nedopustne pritiske politike na neodvisno in strokovno delo kriminalistov. Predvsem so pritiski nad določenimi kriminalisti NPU, ki sodelujejo v preiskavah, ki niso pogodu delu politike.Če so bili prej posamezniki in nekateri politiki javno precej glasni glede domnevnih nepravilnosti v NPU, so se po ugotovitvah nadzorne skupine zdaj zavili v molk. Znotraj policije pa opozarjajo, da bo politika tako prek MNZ kot vodstva policije nadzor izvajala toliko časa in tako, da bodo izpolnili svoje želje.Zaključek poročila nadzorne skupine generalne policijske uprave povzema, kako so preiskovalci NPU obravnavali bančno kriminaliteto, domnevno pranje iranskega denarja prek NLB, preiskavo proti Pro Plus in korupcijo v zdravstvu. »Pri nadzoru delovnega področja odkrivanja in preiskovanja kriminalitete so nadzorniki ugotovili, da se kriminalisti preiskovalci obsežnim preiskavam posvetijo celovito,« so strnjene ugotovitve.Na GPU so nam pojasnili, da trenutno potekajo aktivnosti za odpravo zaznanih nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti na podlagi pripravljenih ukrepov. Ne razpolagajo pa s podatkom, da bi potekala ponovna revizija istih primerov.Nepravilnost so sicer, kot smo že poročali, zaznali predvsem iz pomanjkljive organizacije dela, neposrednega nadzora vodij nad uslužbenci in neustreznega pregleda nad administrativnim poslovanjem enote.Na splošno pa je podroben pregled omenjenih primerov pokazal, da so bile preiskave opravljene skladno z ustaljeno kriminalistično prakso, pisni izdelki pa izražajo strokovno opravljeno delo.