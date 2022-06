Robert Golob še išče svojega Lahovnika

V nadaljevanju preberite:

»Gotovo ne morem biti ravnodušna do vladne ekipe, o kateri je mogoče trditi, da nima ustreznih formalnih znanj za vodenje makroekonomske politike in podporo gospodarstvu. Znanje je pomembno in formalna izobrazba je eden od pokazateljev znanja," med drugim komentira dekanja Ekonomske fakultete UL dr. Metka Tekavčič. Praktiki so potrebni, niso pa dovolj,« pa na primer opozorja nekdanji politik Bogdan Biščak. Robert Golob pa že napoveduje možnost ustanovitve svetovalne skupine. Koga bi rad videl med makroekonomisti premier in kdo bi bil primeren zaradi Levice?