Zaupanje v RTV Slovenija padlo na najnižjo stopnjo doslej

V raziskavi Ogledalo Slovenije je družba Valicon izmerila občuten padec zaupanja v ključne vladne institucije, pa tudi v podjetja, trgovine in v domala vse opazovane institucije. Največji upad zaupanja javnosti je doletel podjetnike, učitelje, zdravnike in ministre.

Zaupanje javnosti merijo na štiristopenjski lestvici, ki se razteza od »sploh ne zaupam« do »zelo zaupam«. Stopnjo zaupanja pa nato preračunajo razlike med odgovori, rezultate pa umestijo na lestvico zaupanja od 100 do -100. Raziskavo izvedejo vsakega pol leta, iz primerjave rezultatov pa je razvidno, da v zadnje pol leta nobena izmed opazovanih institucij v očeh javnosti ni postala verodostojnejša. To je prvi tak primer po maju 2015, ko je bila politična situacija v državi zelo podobna sedanji, so opozorili. Tudi takrat je bila meritev izvedena v obdobju padanja podpore vladajoči stranki, ustanovljeni tik pred volitvami. Primerjliv padec zaupanja v institucije nasploh pa je bil nazadnje zabeležen oktobra 2021, v času tedenskih protivladnih protestov in po uvedbi pogoja PCT.

Največji padec zaupanja v premiera

Kljub padcu, v očeh javnosti najbolj zaupanja vredne institucije ostajata mala slovenska podjetja in civilna zaščita. Policija in šolstvo sta zabeležila opazen padec, nekoliko pa je zraslo zaupanje v vojsko. Pozitivno stopnjo zaupanja imajo še velika slovenska podjetja in spletne trgovine.

Ljudje daleč najmanj zaupajo objavam na družbenih omrežjih, sledijo pa jim stranke opozicije, ki od zamenjave oblasti po aprilskih volitvah še vedno ne uživajo zaupanja. Zelo nizko stopnjo zaupanja ima tudi cerkev, le nekoliko boljšo pa mediji. Med njimi je javna RTV Slovenija dosegla najnižji rezultat, odkar Valicon spremlja zaupanje v to institucijo. Glede na prejšnjo meritev lanskega oktobra je najbolj padlo zaupanje v predsednika vlade pa tudi v vlado in stranke koalicije. Zaupanje je upadlo tudi v zdravstvo in v predsednika republike.

Veliko nezaupanje v cerkev in duhovščino

Institucija, ki ji največ vprašanih, skoraj petina, zelo zaupa, je civilna zaščita, medtem ko je institucija, ki ji največ vprašanih, dobra polovica, sploh ne zaupa, cerkev.

Med poklici v očeh javnosti najbolj zaupanja vredni ostajajo gasilci in reševalci, sledijo medicinske sestre in znanstveniki. Poklici, ki so poželi največ nezaupanja, pa so politiki, ministri in duhovniki. Največji padec zaupanja med poklici beležijo podjetniki, učitelji in zdravniki (te podoben padec beležijo že drugič zaporedoma). Že drugič zapored je padlo tudi zaupanje v »navadnega človeka z ulice«.

Poklic, ki mu največ, kar 57 odstotkov vprašanih zelo zaupa, so gasilci, medtem ko več kot 45 odstotkov vprašanih sploh ne zaupa duhovnikom.