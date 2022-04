Rušijo strokovne kriterije v šolstvu in znanosti

V nadaljevanju:

V sredo so se znanstveniki in njihovi podporniki znova podali na ulice. Shod »proti degradaciji znanosti« je spodbudilo vladno predvolilno ustanavljanje novih znanstvenih zavodov, ki bodo, kot opozarja stroka, brez običajnih postopkov in temeljitega preverjanja kakovosti upravičeni do milijonov javnih sredstev. Medtem so poslanci državnega zbora na seji odločali o preoblikovanju zasebne novomeške Fakultete za industrijski inženiring (Fini) v javni zavod. Ne le da bi s tem podržavljenjem fakulteta dobila zagotovljeno državno financiranje – poslanci vladnih strank, ki so podržavljenje predlagali, so finančne posledice ocenili na 1,6 milijona evrov na leto –, postala bi tudi eden izmed temeljev novonastajajoče javne univerze v Novem mestu.