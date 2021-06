S kolesom od Hodoša do Izole, da bi pomagale porodnišnicam

Predstavnikom bolnišnice so kolesarke predale komplete oblačil za novorojenčke, ki so jih pripravile članice društva in šivilje iz različnih krajev, pleničke, mazila in uporabne pakete za mamice ter več likovnih del. FOTO: Kolesarsko društvo LPP

Amaterski pleskarji na delu

Članice Kolesarskega društva Ljubljanski potniški promet od danes do nedelje na 450-kilometrski poti od Hodoša do Izole zbirajo denar za opremo osmih slovenskih porodnišnic, vozniki iz podjetja pa bodo prebelili tisoč kvadratnih metrov sten oziroma celotno nadstropje ginekološko-porodniškega oddelka soboške bolnišnice.S projektom želijo ob pomoči darovalcev zbrati čim več denarja za slovenske porodnišnice na Ptuju, v Mariboru, Celju, Trbovljah, Ljubljani, Postojni in Izoli, namenili ga bodo za nakup zdravstvene opreme v njih.Poleg tega bodo kolesarke porodnišnicam predale komplete oblačil za novorojenčke, ki so jih pripravile članice društva in šivilje iz različnih krajev, pleničke, mazila, uporabne pakete za mamice in več likovnih del, ki bodo krasila prepleskane prostore.Ob prvem postanku pred soboško porodnišnico so kolesarke povedale, da je zdrav način življenja poslanstvo njihovega društva, ki vse zaposlene spodbuja h gibanju in aktivnemu preživljanju prostega časa, s tridnevnim kolesarjenjem pa želijo pokazati, da lahko s športnim udejstvovanjem naredimo tudi kaj dobrega.Zahvalili so se tudi zdravstvenemu osebju, ki z obilo dobre volje in optimizmom skrbno opravlja svoje delo tudi v kriznih časih.Vozniki Ljubljanskega potniškega prometa, ki so med epidemijo covida-19 pogosto priskočili na pomoč in so tudi amaterski pleskarji, bodo danes prebelili tisoč kvadratnih metrov površin v soboški porodnišnici. Delo bodo končali do večera. Do takrat bodo porabili 180 litrov barve.Strokovna direktorica bolnišnicese je v imenu zaposlenih in pacientov zahvalila kolesarkam za darila in energijo, s katero, kot je poudarila, dokazujejo, da lahko ob službi in skrbi za družino tudi zdravo živijo, ob tem pa imajo še čas za dobrodelnost.Po besedah ginekologinjebodo prostovoljci zelo polepšali prostore, vesele barve, porabili jih bodo okoli 180 litrov, pa bodo dobro vplivale na razpoloženje pacientov in zaposlenih. Babicapa je zbrane razveselila s podatkom, da so danes dva novorojenčka že dobili, tretji pa je bil na poti.