S podražitvami pričakovanja po višjih povračilih

Predvidoma prihodnji petek, 15. julija, se bo prvič v tem mandatu sestal ekonomsko-socialni svet (ESS). Sindikati pričakujejo, da bo ena prvih vsebinskih točk, o katerih se bodo dogovarjali, novi popravek uredbe, s katero bo določena zgornja meja, do katere so povračila stroškov, povezana z delom, neobdavčena. Pri tem mislijo predvsem na prehrano, za katero se znesek ni spremenil že od leta 2008, hkrati pa opozarjajo, da zadnji poseg v uredbo, s katerim so zvišali povračilo za prevoženi kilometer, ne bo vplival na izplačilo vsem zaposlenim.