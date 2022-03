S ponedeljkom po vsej državi razglašena velika požarna ogroženost

Uprava za zaščito in reševanje s ponedeljkom po vsej državi, izjema so območja s snežno odejo, razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Od ponedeljka je tako poleg požiganja in odmetavanja gorečih ter drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi izvajanje aktivnosti, ki predstavljajo požarno nevarnost.

Natančneje je s ponedeljkom v naravnem okolju prepovedano kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor, še piše v sporočilu uprave za zaščito in reševanje.

Zaradi suhe zime prihaja po vsej državi do številnih manjših požarov trave, grmičevja in podrasti v gozdu. V Šklendrovcu v občini Zagorje ob Savi je medtem v soboto popoldne v gozdu na težko dostopnem terenu zagorelo v večjem obsegu. Gasilci gasijo in omejujejo širjenje požara, ki se širi na območje trboveljske občine. Gasilci so intervencijo ob mraku prekinili in jo danes zjutraj nadaljujejo, pri tem jim po poročanju portala Zasavske onlajn novice že pomaga tudi helikopter Slovenske vojske.

Padavin sicer po napovedih vremenoslovcev ni pričakovati niti v naslednjem tednu, tako da se bo suša ob prehodu v koledarsko pomlad še stopnjevala.