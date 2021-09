Cigler Kralj: Pogoj PC smiseln tudi za zaposlene v sociali in zdravstvu

Do danes zjutraj je bilo v domovih za starejše, kjer se znova povečuje število okužb s covidom-19, s tretjim odmerkom cepljenih 1031 stanovalcev. »Cepljenje je varen in učinkovit ukrep za zaščito najranljivejših,« je dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiPo ministrovih informacijah so v domovih za starejše od začetka avgusta potrdili 92 okužb med varovanci in sto med zaposlenimi ter devet smrti. »Zaradi visoke precepljenost stanovalcev v domovih za starejše se pri zelo majhnem številu stanovalcev pokažejo resni bolezenski znaki, odhodov na bolnišnično zdravljenje je na srečo zelo malo. Želimo si, da tako tudi ostane v prihodnjih tednih,« je pojasnil minister.Med stanovalci domov za starejše je skupna precepljenost 95,5-odstotna, od tega je z dvema odmerkoma cepljenih 80,6 odstotka oseb, z enim odmerkom 8,8 odstotka, s tretjim pa 6,2 odstotka.Med zaposlenimi je skupaj cepljenih 60,6 odstotka, in sicer 52,4 odstotka z dvema odmerkoma, 12,4 odstotka z enim in 0,6 odstotka s tretjim odmerkom. Za cepljenje s tretjim odmerkom je dogovorjenih že 80 domov za starejše v Sloveniji.Pri preostalih izvajalcih socialno-varstvenih storitev (CUDV, VDC) so bili okuženi štirje stanovalci in devet zaposlenih. Umrl ni nihče.Minister Cigler Kralj je poudaril, da dosledno upoštevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) omogoča, da domovi za starejše ostajajo odprti, ocenjuje pa, da je pogoj PC smiseln ne le za zaposlene v javni upravi, ampak tudi za zaposlene v socialno-varstvenih in zdravstvenih zavodih.