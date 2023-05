Salonit Anhovo ni sporočil vseh podatkov

Salonit Anhovo ni sporočil enega od parametrov meritev, je po ponovnem pregledu podatkov ugotovila Agencija RS za okolje. O manjkajočih zapisih je obvestila inšpekcijo. V Salonitu pravijo, da pregled podatkov, ki sicer niso del programa monitoringa, že pripravljajo.

Kot so v sporočilu za javnost navedli na Arsu, agencija pregleduje podatke o izvajanju občasnih in trajnih meritev emisij snovi v zrak, letna testiranja sistema za trajne meritve, kalibracijo avtomatskega merilnega sistema za trajne meritve in druga poročila, ki jih zavezanci posredujejo. Poročila so javna, agencija jih na podlagi zaprosila posreduje zainteresirani javnosti.

»Po opozorilu javnosti smo znova pregledali podatke in ugotovili, da Salonit Anhovo, ki sicer redno pošilja izmerjene podatke o emisijah v zrak, ni poročal podatkov o temperaturi v rotacijski peči, ki bi jih moral poročati na podlagi veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja,« so pojasnili na Arsu.

Društvo Eko Anhovo in dolina Soče je prejšnji teden na inšpektorat za okolje in prostor podalo prijavo suma kršitve okoljevarstvenega dovoljenja, saj da Salonit ne zagotavlja ustreznih meritev temperature sosežiga. Arso se je po opozorilu očitno lotil vnovičnega pregleda posredovanih podatkov, v družbi pa so očitke zavrnili.

Podatke pripravljajo

V današnjem vabilu za petkovo novinarsko konferenco so v Salonitu ponovili, da delujejo skladno z veljavnimi predpisi in zakonodajo ter da v celoti spoštujejo okvire veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja. »Nedavno smo bili pozvani, da posredujemo podatke, vezane na meritve temperature na točki priklopa izmenjevalnika toplote na peč. V Salonitu Anhovo seveda omenjene meritve opravljamo za potrebe preverjanja skladnosti delovanja z okoljevarstvenim dovoljenjem. Ker pa ti podatki niso del programa obratovalnega monitoringa, ki ga je pripravila akreditirana institucija, podatkov do zdaj pristojnim institucijam nismo pošiljali,« so pojasnili.

Kot so dodali, pripravljajo pregled omenjenih podatkov in jih bodo posredovali pristojni instituciji, prav tako bodo podatke predstavili zainteresirani javnosti. Na novinarski konferenci bosta o tem več povedala predsednik in član uprave družbe Tomaž Vuk in Dejan Zwitter. Popoldne bodo k predstavitvi podatkov povabljeni župan in občinski svetniki občine Kanal ob Soči, zatem pa tudi zainteresirane nevladne organizacije.

Občina Kanal ob Soči se je na problematiko sicer na kratko odzvala že v petek in napovedala, da so od Salonita zahtevali posredovanje vseh neobdelanih rezultatov trajnih meritev na točki, ki naj bi zagotavljala nadzor nad pravilnim sosežigom. Podrobneje bodo o zadevi spregovorili danes popoldne na novinarski konferenci.