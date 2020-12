Šarec: Erjavca bomo podprli za mandatarja

»Glede na vse špekulacije zadnjih dni, na tem mestu jasno in nedvoumno. Ta vlada je popolnoma skrenila v vseh pogledih. Kot največja opozicijska stranka bomo v LMŠ podprliza mandatarja, ko bo vložena nezaupnica,« je danes tvitnil vodja največje opozicijske stranke. »Vse drugo je samo odlaganje neodložljivega,« je pripisal. Kot smo danes poročali v Delu , bo Erjavec na vprašanje, ali je zbral dovolj glasov, da bi vložitev konstruktivne nezaupnice podprlo vsaj 46 poslancev, prvakom Koalicije ustavnega loka (Kul) odgovarjal danes. Včeraj je prvak Desusa v različnih pogovorih zatrjeval, da verjame v svoj uspeh pri prepričevanju posameznih poslancev, tudi zunaj njegove stranke.V Kulu si še niso edini, ali bodo vložili konstruktivno nezaupnico, tudi če ne bodo imeli 46 poslanskih podpisov.»Računamo, da bomo še pred novim letom vložili konstruktivno nezaupnico,« je napovedal koordinator Levice, ki pa na vprašanje, kdo bo mandatar, ni odgovoril. Da je na mizi tudi možnost, da bi vložili konstruktivno nezaupnico, četudi ne bi imeli zagotovljene pisne podpore 46 poslancev, pa je potrdila predsednica SD. Temu naj bi bili po naših informacijah naklonjeni tudi v SAB.Na Twitterju se je oglasila tudi Fajonova:Do danes so ocenjevali, da se opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, ki so vključene v Kul, kandidature za mandatarja pogovarjajo tako z Erjavcem kot. Podprle naj bi tistega, ki bo zbral potrebnih 46 poslanskih glasov.