Saša Zagorc: To je pravno huliganstvo

»Črkobralsko razumevanje zakona, da bi moral državnotožilski svet (DTS) nujno in brez izjeme predlagati točno tri kandidate za evropskega delegiranega tožilca (oziroma celo šest, kot piše v predlogu sklepa vlade), je za lase privlečeno in gre za zlorabo pristojnosti oziroma pravno huliganstvo, zlasti v smislu dolžnosti države članice, da predlaga vsaj dva kandidata evropskemu glavnemu tožilcu do 1. junija 2021,« ocenjuje ustavni pravnik, profesor Saša Zagorc.



Vse države so to že storile, le Slovenija in Finska ne. Kot pravi Zagorc je »nomotehnična podlaga za to črkobralstvo mogoča zaradi nespametnega navezovanja bolj kompleksnega postopka v noveli zakona o državnem tožilstvu za določitev kandidatov za evropskega tožilca tudi za postopek v zvezi s kandidati za evropskega delegiranega tožilca, ki bi lahko bil bolj poenostavljen.«



A smiselna uporaba določene določbe predpisa, tako Zagorc, ne pomeni nujno, da ji je treba slediti »kot pijanec plotu. V takšnih situacijah je treba pravo EU razlagati lojalno, ter če se da, smiselno razlagati nacionalne predpise in voditi nacionalne postopke tako, da se predlaga vsaj dva kandidata, kot terja pravo EU. Naloga vlade ni niti izbiranje med kandidati niti pošiljanje večjega števila kandidatov od dogovorjenega, ampak zgolj seznanitev s predlogi DTS. Vlada si pod lažno krinko skrbi za dosledno spoštovanje zakona uzurpira pristojnost, ki ji je državni zbor ni podelil z zakonom,« meni Zagorc.



Poudarja, »da morajo določbe nacionalnih predpisov vsi slovenski organi razlagati skladno z uredbo EU, ki pa nedvoumno terja, da so delegirani državni tožilci pravočasno imenovani in neodvisni. Način vodenja nacionalnih postopkov (na primer spremembe zakonskih določb med postopkom in njihova neprava retroaktivna uporaba) ter izmaličeno razlaganje nacionalnih predpisov je šokantno in sistemsko izpodjeda zahtevano neodvisnost. Zato se mi predlog sklepa vlade in njena obrazložitev ne zdita prepričljiva.«

