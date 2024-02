Žibert lobiral za Veselovo funkcijo v SDH

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za finance pripravlja nov, že tretji poziv za pridobivanje kandidatk in kandidatov za nadzorni svet krovnega upravljavca državnega premoženja. V političnem zakulisju so se v zadnjem času glede nadzornikov Slovenskega državnega holdinga (SDH) dogajale zanimive reči. Med kandidati za nadzornika, o katerih so se pogovarjali v koaliciji, je tudi nekdanji predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel.

Samo ime nekdanjega predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela med kandidati ne preseneča, bolj presenetljivo je, kdo si je prizadeval za njegovo imenovanje. Po naših zanesljivih informacijah je v nadzorni svet SDH nekdanjega predsednika računskega sodišča namreč poskušal spraviti in se o tem s predsednikom vlade tudi večkrat pogovarjal Klemen Žibert, ki je ob aferi z nakupom stavbe na Litijski cesti odstopil s funkcije glavnega tajnika SD. Žibert teh pogovorov ne želi komentirati. Zakaj je odločitev o Veselu pomembna za vlado in komu takšna izbira ne bi dišala?