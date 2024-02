Zaradi dobrega 1,5 milijova evrov dolga bo SD prodala vilo na Levstikovi 15

V nadaljevanju preberite:

Zaradi dolga stranke SD, ki naj bi po neuradnih informacijah presegal 1,5 milijona evrov, so na torkovi seji predsedstva stranke obravnavali vprašanje odprodaje vile na Levstikovi 15, kjer domuje Inštitut 1. maj, ki sta ga ustanovila bivši generalni sekretar Klemen Žibert in predsednica Tanja Fajon. Ker inštitut plačuje visoko mesečno najemnino, so se pojavili sumi, da gre za obvodno financiranje stranke.

Odprodaja vile na Levstikovi je edini način, da zadeve korektno finančno zaprejo, so se strinjali na torkovem predsedstvu stranke. Da bi bila prodaja vile na Levstikovi čim bolj optimalna, nameravajo Inštitutu 1. maj odpovedati najemno pogodbo. S tem želijo v stranki, ki se poskuša po aferi sodna stavba notranje očistiti, odpraviti tudi dvome, da se SD prek Inštituta 1. maj prikrito financira.