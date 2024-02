SDS bo praznovala brez poslanskih disidentov

V nadaljevanju preberite:

Slavnostna akademija ob 35. obletnici ustanovitve SDS v Mariboru bo minila brez Anžeta Logarja, Eve Irgl in Dejana Kaloha, ki ta teden niso podpisali izjave o zvestobi stranki do konca mandata. Poleg govora predsednika stranke Janeza Janše bo pozornost namenjena listi za junijske evropske volitve, v zvezi s katerimi v SDS računajo na štiri mandate.

»Janševa zahteva, naj poslanci SDS, ki jih je sam izbral, podpišejo izjavo, da bodo do konca mandata ostali v poslanski skupini SDS, žali poslance SDS ter kaže na Janševo negotovost in strah,« ocenjuje nekdanji član in podpredsednik SDS dr. Miha Brejc.

Logar se jasnim odgovorom na vprašanja o tem, ali bo iz Platforme sodelovanja nastala politična stranka, izogiba. Nekateri njegovi sopotniki v platformi povedo, da o tem, da bi se prelevili v politično stranko, še niso govorili. »Če bi Logar ustanovil stranko, bi lahko na naslednjih volitvah, skupaj s SDS in NSi, morda le dosegel večino v parlamentu. Pri takem razpletu bi NSi sodelovala v vladi,« ocenjuje Brejc.