SDS s predlogom za referendum o noveli zakona o dohodnini

Državni zbor je danes opravil razpravo o predlogu novele zakona o dohodnini, glasovanje o njenem sprejemu pa bo opravil na eni od prihodnjih sej. Pred tem mora namreč odločiti glede predloga za razpis posvetovalnega referenduma, ki ga je tik pred glasovanjem vložila poslanska skupina SDS.

V predlogu novele zakona o dohodnini vlada predlaga ustavitev postopnega zviševanja splošne olajšave do leta 2025 ter odpravo nekaterih razbremenitev, potrjenih spomladi v času prejšnjega sklica parlamenta.

V razpravi so predstavniki vlade predlagane spremembe izpostavljali kot enega od ključnih instrumentov za zagotavljanje javnofinančne vzdržnosti v teh negotovih časih. Državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič je danes dodatne prilive od dohodnine v letu 2023 ovrednotil v višini 70 milijonov evrov.

V sredo so člani odbora za finance v zakonsko besedilo zapisali nekaj opozicijskih predlogov, a so mu poslanci SDS in NSi v današnji razpravi vseeno nasprotovali. »Nižanje plač v času visoke inflacije je nesprejemljivo,« je opozorila Suzana Lep Šimenko (SDS). Jernej Vrtovec (NSi) je sicer povedal, da se bodo poslanci NSi glasovanja vzdržali.

Zadržani so tudi v SD, katere poslanec Soniboj Knežak je opozoril, da je koalicijska pogodba bolj ambiciozna, podpora opozicijskim dopolnilom v zadnjem hipu pa pomeni še dodaten odstop od danih zavez. Da bodo glasovali za, so tako napovedali le v poslanskih skupinah Levica in Svoboda.