SDS želi širitev preiskave o financiranju volilne kampanje strank

SDS zahteva širitev parlamentarne preiskave o sumu nezakonitega financiranja volilne kampanje strank. Želi namreč, da ta zajame širšo medijsko shemo, med drugim tudi medije v lasti Martina Odlazka. Meni tudi, da je nujno razjasniti vprašanja (ne)ustreznosti zakonodaje, ki ureja področje ustanavljanja medijev, njihovega financiranja in lastništva.

DZ je namreč konec junija odredil parlamentarno preiskavo o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja kampanje strank za zadnje volitve v DZ preko delovanja izdajateljev medijev v lasti ali delni lasti oziroma z vplivom političnih strank, članov organov strank in izdajateljev medijev v lasti subjektov iz tujine.

Preiskovalna komisija se bo na predlog koalicije osredotočila na vprašanje odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega vplivanja na člane uprav in nadzornike nekaterih večjih gospodarskih družb in podjetij v državni lasti ali z državnim deležem, in sicer Telekoma Slovenije, Pošte Slovenije in Petrola, zajela pa bo obdobje od 13. marca 2020 do datuma odreditve preiskave.

V SDS pa z zahtevo za širitev parlamentarne preiskovalne komisije predlagajo, da ta zajame tudi celotno medijsko shemo v lasti Martina Odlazka, medijsko skupino Media24, družbe SEE M. & C. oziroma KCA ter Media Partner ter z njimi lastniško oziroma poslovno vezane družbe, in sicer zaradi »suma, da so bili ti domnevno uporabljeni za nezakonito financiranje političnih oglaševalskih vsebin in druge politične propagande oziroma domnevno prikrito neplačano politično propagando v obdobju pred in med letošnjimi volitvami poslancev v DZ«.

Kot je danes še dejal poslanec SDS Žan Mahnič, sicer tudi član omenjene preiskovalne komisije, bi se morala parlamentarna preiskava lotiti tudi ugotavljanja morebitne politične odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega vplivanja na člane uprave in organa nadzora Telekoma Slovenije zaradi leta 2016 sklenjene pogodbe s podjetjem Proplus, ki med drugim izdaja tudi program POP TV.

Po Mahničevih besedah je med drugim namen ugotoviti tudi, ali so gospodarske družbe Telekom Slovenija, ProPlus, Petrol, Holding Slovenskih elektrarn (HSE), Gen-I in Sava, kakorkoli vplivale na potek kampanje pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami in ali je Odlazkova medijska skupina v določenih podjetjih v posredni ali neposredni državni lasti financirala kampanjo vladajoče stranke Gibanje Svoboda.

Med razlogi za širitev je sicer Mahnič danes navedel, »da se je čez poletje izkazalo in kar da v SDS trdijo že leta,« da obstaja »zlizanost medijev z levo politično opcijo«. Ob posameznih novinarskih prestopih v politični piar v zadnjih tednih pa se je po njegovem mnenju še posebej pokazala povezava novinarjev z Gibanjem Svoboda in vladajočo koalicijo.

»Verjamem, da širitev preiskovalne komisije ne bi smela biti problem. Če je Gibanje Svoboda zakonito financiralo kampanjo za državnozborske volitve 2022, potem bodo to širitev preiskovalne komisije tudi podprli,« je še prepričan Mahnič.