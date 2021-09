Še 556 novih okužb, več kot petina na testu PCR

9.50 V soboto opravili 2720 testov PCR

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so včeraj v Sloveniji ob 2720 testih PCR potrdili nekaj manj kot 560 novih okužb, s čimer se je število aktivnih primerov dvignilo na 9652. Delež pozitivnih je bil 20,6 odstoten, sedemdnevno povprečje se je dvihnilo na 834, 14-dnevno pa na 455.V soboto so sicer opravili tudi nekaj več kot 16.500 hitrih antigenskih testov. Število polno cepljenih prebivalcev znaša 935.776, z enim odmerkom pa 1.025.572.Po podatkih sledilnika za covid-19 je v bolnišnicah 292 bolnikom s covidom-19, 70 na intenzivni negi.Vlada je včeraj zaostrila ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. S 15. septembrom bo pogoj PCT z redkimi izjemami obvezen za vse zaposlene in uporabnike storitev, zaščitne maske pa bodo morali nositi vsi v zaprtih javnih prostorih in tudi na prostem, če ni mogoče zagotoviti ustrezne razdalje.