Se bo Metropol vrnil v slovenske roke?

Naprodaj so štirje portoroški hoteli, ki so iz skupine Sava pred leti precej poceni odromali v hrvaške roke. Darko Ostoja, eden najbogatejših Hrvatov, je do njih prišel pod knjigovodsko vrednostjo in za 24,5 milijona evrov kupil celotni resort Metropol. Zdaj pa zanje išče interesente. Hrvat, ki je Nemcem medtem že prodal svoje hotele v Opatiji, je po naših informacijah portoroški resort pripravljen tudi razkosati in ga prodati po delih. Interes za nakup je prek posrednikov preverjal tudi v Skupini Prva. Kaj so tami odgovorili na vprašanje, ali jih posel zanima? Cena, ki jo želi prodajalec iztržiti za štiri portoroške hotele, je višja od tiste, ki bi jo Madžari plačali za 43-odstotni delež v Savi.