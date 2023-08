Še danes vloge za prvo pomoč

Še danes lahko vsi oškodovani v poplavah oddajo vloge za prvo pomoč, ki, kot je poudaril minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec, ni povračilo škode, temveč denar, da se lahko v tej stiski vračajo v normalno življenje, z nakupom, na primer, ozimnice, hladilnika ...

Vlada je po pet milijonov evrov dodelila Rdečemu križu Slovenije in Slovenski karitas, s čimer bo, upajo, omogočila učinkovito in hitro preskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami za tiste, ki so bili najbolj prizadeti v poplavah od 3. do 5. avgusta.

Prosilci morajo vlogo oddati osebno ali po pošti na lokalna Rdeči križ ali Karitas ali na občino, kjer so utrpeli škodo.

Višina pomoči bo odvisna od škode, ki je nastala na stanovanjskih objektih, v katerih ljudje živijo, in bo izplačana v treh stopnjah, ne glede na siceršnji socialnoekonomski status posameznika ali družine. Tisti, ki jim je ujma trajno uničila bivališča, so upravičeni do 3000 evrov. V primeru poplavljenih stanovanjskih etaž bo pomoč znašala 1500 evrov, za poplavljene kletne prostore pa 500 evrov.

V drugi fazi bodo posamezniki in družine upravičeni še do izredne solidarnostne pomoči v višini sedemkratnika minimalnega dohodka, kar, na primer, za samsko osebo pomeni približno 3500 evrov, za štiričlansko družino z dvema zaposlenima staršema pa nekaj več kot 11.400 evrov.

Tudi za škodo po nevihtah

Prav tako lahko še danes za pomoč zaprosijo vsi, ki so jim med 12. julijem in 2. avgustom škodo na stanovanjskih objektih povzročili neurja, nalivi, veter, toča in hudourniki. Vlada je po 500.000 evrov za to dodelila Rdečemu križu in Karitas, sto tisoč pa Evangeličanski humanitarni organizaciji Podpornica.

Za povsem uničena stanovanja ali hiše je višina sredstev od 8000 do 15.000 evrov, za poškodovane strehe in stanovanjske prostore od 2000 do 8000 evrov, za sanacijo kleti, fasade, oken, vrat, infrastrukture od 1000 do 2000 evrov, v primeru delno odkritih streh, uničenih zalog hrane ali kurjave, poškodovanih sten in tal pa od 500 do 1000 evrov.