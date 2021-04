Se obeta zastoj parlamentarnega dela?

Opozicija, razen SNS in Desusa, zahteva sklic kolegija državnega zbora, na katerem predlagajo odločanje o razveljavitvi terminskega programa dela državnega zbora za maj. Kaj je razlog za poziv?



"Od konca marca imamo v državnem zboru, po izstopu štirih poslancev iz dveh koalicijskih poslanskih skupin, iz SMC in Desusa, v delovnih telesih in komisijah porušena razmerja med koalicijskimi in opozicijskimi poslanskimi skupinami, tako ima vladajoča koalicija nesorazmerno večje število glasov v delovnih telesih od tistega, kar so dejanska stanja v razmerju med vladajočo koalicijo in opozicijo, kar postavlja pod vprašaj legitimnost delovanja delovnih teles ter posledično tudi njihovih odločitev," so zapisali v pozivu Igorju Zorčiču, predsedniku državnega zbora.



Kolegij predsednika državnega zbora je že dvakrat skušal stanje popraviti, a zaradi nasprotovanja razrešitvi nastale situacije s strani koalicijskih poslanskih skupin ter poslanskih skupinah SNS, Desus in poslanca italijanske narodne skupnosti, dodajajo, imamo danes še vedno dve poslanski skupini (SMC in Desus), ki skupaj zasedata 15 mest več od tega, kar jim pripada.



To stanje je po mnenju opozicije tako v nasprotju z določbami poslovnika državnega zbora, hkrati pa postavlja pod vprašaj osnovne postulate delovanja slovenskega parlamenta kot institucije, in njegove vloge znotraj ustavnih določb, ne samo kot zakonodajalca, temveč tudi kot vrhovnega nosilca posredne oblasti v razmerju do ljudstva in izvršilne veje oblasti.



"Sila, ki jo vladajoča koalicija s podporo nekaterih poslanskih skupin in poslancev, pomeni izigravanje ustavne ureditve ter volje ljudstva, ki je bila neposredno izražena na volitvah in podeljena zastopnikom s potrditvijo poslanskih mandatov. Iz tega vidika pomeni tudi onemogočanje dela opoziciji ter s tem precedenčno rušenje nadzorne vloge opozicijskim poslancem, kar pomeni tudi onemogočanje izvajanja pasivne volilne pravice. Zaradi predlagamo, da na sejo kolegija, ki ste jo že sklicali za 4. maj, uvrstite še predlagano točko dnevnega reda. V kolikor kolegij pri ponovnem odločanju o razdelitvi mest v delovnih telesih na način, da bodo razmerja v delovnih telesih med vladno koalicijo in opozicijo skladna z dejanskim stanjem, takega dogovora ne bo mogel doseči in sprejeti sklepa, predlagamo razveljavitev terminskega programa za mesec maj ter odpoved vseh že sklicanih sej delovnih teles po terminskem načrtu. Vsakršno zasedanje delovnih teles in komisij za pripravo na plenarno zasedanje državnega zbora je po naši oceni nelegitimno in v nasprotju z osnovnimi načeli parlamentarne demokracije," je še zapisano v pozivu.



Odziv Igorja Zorčiča bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.



