Sedanji uporabniki ne bodo ostali brez e-oskrbe

Približno 5200 uporabnikov e-oskrbe bo prvega julija, ko bo to postala ena od storitev dolgotrajne oskrbe, imelo podaljšan dostop do nje do 31. decembra, so zagotovili na ministrstvu za solidarno prihodnost (MSP). Vsi uporabniki v okviru projekta E-oskrba na daljavo, ki želijo brezplačno storitev tudi po 1.januarju 2026, pa morajo najpozneje do konca leta pridobiti odločbo za pravico do e-oskrbe iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo.

Vsi že obstoječi zainteresirani uporabniki lahko vlogo za uveljavljanje pravice do e-oskrbe že od 1. junija oddajo na vstopno točko na pristojni center za socialno delo. Z izdano odločbo bodo pridobili pravico do e-oskrbe v okviru zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in s tem ohranili pravico do brezplačne uporabe e-oskrbe tudi po začetku 2026.

Tisti, ki še nimajo e-oskrbe in na novo zaprosijo za brezplačno storitev v okviru zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, bodo lahko začeli uporabljati brezplačno e-oskrbo šele po izdaji in prejemu odločbe CSD. Upravičenci bodo morali v petih dneh od prejema odločbe uskladiti termin priklopa pri Telekomu Slovenije.