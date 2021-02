»Sestanek« na Trgu republike

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tudi ta petek so se na Trgu republike zbrali protestniki in zahtevali padec vlade. V skladu z zadnjimi aferami ministrovinso protestniki tokrat dejali, da so pripravili sestanek.»S tem, ko je minister Počivalšek 'sestankoval' v gostilni s 'prleškimi sendviči', je jasno pokazal, da očitno zanj in njegove pajdaše ukrepi in omejitve ne veljajo. Njegovo patetično izmikanje odgovornosti je še dodatno poslabšalo celotno situacijo, formalno opravičilo po nareku pa je nikakor ni izboljšalo. Če bi bilo vladi resnično kaj do tega, da ima zaupanje prebivalk in prebivalcev, bi bila njegova edina odgovorna poteza takojšen in (dejansko) nepreklicen odstop,« so pred protestom sporočili protestniki.»Njegov kolega, davno-odstopljeni minister Hojs je medtem, v privatnem času, prosto potoval med občinami in mamo želel peljati na izlet celo na Hrvaško ter s tem prav tako kršil kopico ukrepov. Za tiste, ki so že odstopili, pa očitno niti opravičilo ni potrebno. Najbolj žaljiv od vsega je bil njegov abotni izgovor, da sta skupaj z mamo nadzorovala delovanje hrvaške policije! Očitno Hojs, tako kot njegov kolega in politični plačanec Jelinčič, zmotno upa, da je 'narod glup',« so še zapisali.»Če pa nas bo policija poskusila ponovno popisovati in kaznovati, se bomo pa ... iskreno opravičili,« so pristavili na koncu. »To bi moralo povsem zadostovati, mar ne?«