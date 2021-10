Simpatični epidemiolog »cepil« v Kopru

V nadaljevanju preberite:



Kaj je zanimalo mlade

Mobilna cepilna enota koprskega zdravstvenega doma in NIJZ z Mariom Fafanglom. FOTO: Ministrstvo za zdravje/Twitter

Prebivalstvo je treba opolnomočit

»To je javnozdravstveni pristop: na koncu dneva niso obveze, ampak je pogovor - če se le da z vsakim, ki si želi do pravih informacij, « je dejal, vodja centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Danes je na koprskem osrednjem trgu, s prepoznavno rdečo masko na obrazu, odgovarjal na vprašanja številnih mimoidočih.Epidemiolog, ki je večkrat kritičen do vladnih potez v povezavi z obvladovanjem epidemije, je svoj prihod v Koper napovedal prek twitterja, v svojem nekonvencionalnem slogu: »Cepim, non-judging kakšen dvom lahko rešimo, Star Trek debata lahko pade ...« Na lastne oči smo se prepričali, kako je, po štirih urah terenskega dela, še vedno poln energije, pojasnjeval, zakaj priporoča cepljenje proti novemu koronavirusu. »Ljudi niti nismo prepričevali, vsak se odloči po svoje. Ponudili pa smo jim relevantne informacije, ki tokrat niso bile izkrivljene. V poplavi različnih podatkov je pravzaprav težko oceniti, kdaj gre res za zdravje ljudi, kdaj pa se za določenimi ukrepi skrivajo drugi interesi,« je izpostavil.Mlade, ki obiskujejo bližnje fakultete, je zanimalo predvsem, zakaj bi se bilo smiselno cepiti, če vendar zanje obstaja majhna možnost, da hudo zbolijo. »Priporočal sem jim cepivo mRNK, kjer odpadejo vsi strahovi pred strdki in krvavitvami; to se v zelo rekih primerih lahko pojavi pri vektorskih cepivih. Pogovarjali smo se o tveganjih, ki so jim izpostavljeni v primerjavi s prebolevanjem covida-19. Pri mRNK cepivih je največ govora o miokarditisu oziroma vnetju srčne mišice, ki pa je izjemno izjemno redko, medtem ko so zapleti po covidu bistveno hujši. Računica je vselej ta, da je cepljenje varnejša odločitev,« je razložil. Ob tem je dodal, da ne pozna zdravnika, ki bi trdil, da je varno mlado populacijo kar prekužiti, saj so dolgotrajne posledice te bolezni še premalo poznane.»Dolgo sem o tem razmišljal; najprej sem bil za, potem sem zaradi različnih pogledov v javnosti, postal skeptičen. Odločil sem se, da s tem končno razčistim,« je povedal, študent fakultete za humanistiko Univerze na Primorskem, potem ko se je po pogovoru s Fafanglom cepil. Pri njem je prevladala skrb za družino, pa tudi to, da za necepljene veljajo številne omejitve. »Kot vzgojiteljica v vrtcu sem se cepila z enim odmerkom, ko pa sem ravno danes srečala 35-letnega soseda, ki je prebolel covid in sem ga komaj spoznala, sem ugotovila, kako nevarna bolezen je to. Potem pa naletim na to stojnico…kot da bi bila na delu višja sila,« pa je svojo zgodbo povzela 60-letna»Ljudje so glede cepljenja na okopih, obveze ne bodo pomagale. Moramo jim ponuditi paleto možnosti, s katerimi lahko obvladujemo pandemijo - to je ves PCT - prebolevnost sicer raje ne -, cepljenje, ki mora biti na razpolago na vsakem vogalu, tudi s posvetovanjem ena na ena, enako velja za testiranje, pa vse do bodočega zdravljenja,« poudari Mario Fafangel. Sogovornik navede tudi, da smo uvajali cepljenje za virus HPV na prostovoljni osnovi, zato se mu zdi vsaka izbira prisile korak nazaj. Prava pot je zanj opolnomočiti prebivalstvo. Primer pozitivne prakse na tem področju je Portugalska, kjer so s pridobitvijo zaupanja ljudi precepili že skoraj vso populacijo nad 12 let.