Sindikalno nezadovoljstvo bi prepustili naslednikom

»Odgovor vlade še podrobno proučujemo. Govori o vsem mogočem, a se niti v enem stavku ne nanaša na naše stavkovne zahteve. Tako bizarnega odgovora v 30 letih še nismo prejeli,« se je Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviza, odzval na stališče vlade do napovedi stavke v vzgoji in izobraževanju, s katerim pa je tudi drugim sindikatom v javnem sektorju sporočila, da bo dogovarjanja, ki bodo imela javnofinančne posledice, prepustila naslednji vladi in sklicu državnega zbora.