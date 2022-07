Sindikat novinarjev proti imenovanju Urbanije za direktorja TV Slovenija

S predhodnim soglasjem k imenovanju Uroša Urbanije za direktorja Televizije Slovenija, ki ga je na včerajšnji seji programskega sveta RTVS podalo 17 svetnikov, ta organ nadaljuje delovanje proti javnosti in uzakonjenemu javnemu interesu, opozarja Sindikat novinarjev Slovenije. Zato teh 17 svetnikov poziva k odstopu.

Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough s predlogom imenovanja in programski svet s soglasjem Urbaniji za direktorja TVS delujeta v škodo javnega zavoda, menijo v novinarskem sindikatu. S tem poglabljala že tako nevzdržne razmere v uredništvih TVS, ki so vodile do stavke zaposlenih z s prvo stavkovno zahtevo po novinarski, uredniški in institucionalni avtonomiji, so dodali.

Kot direktor Urada vlade za komuniciranje (Ukom) je Urbanija od novembra na spletni strani Ukoma redno objavljal tako imenovane »analize poročanja RTV Slovenija«, v katerih se je loteval posameznih prispevkov v informativnih oddajah na javnih radiu in televiziji ter novinarskih prispevkov na MMC, celo posameznih novinarjev, opozarjajo.

Vladni urad si je tako prisvojil pooblastila, za katera nima zakonske podlage, in jih zlorabljal za pritiske na novinarje in novinarstvo s ciljem politične podreditve javne radiotelevizije, utemeljujejo v sindikatu.

Spomnili so tudi, da je imel Urbanija ključno vlogo pri izčrpavanju STA, ki ji je kot direktor Ukoma več kot 300 dni odtegoval plačilo javnih sredstev za opravljanje javne službe. Finančno izčrpavanje je bilo del deklarirane vojne z mediji vlade Janeza Janše, so zapisali.

Nadalje je Urbanija v času službovanja na Ukomu z Whatmoughom sklenil pogodbo o storitvah RTV Slovenija ob predsedovanju Slovenije Svetu EU, s čimer je po oceni sindikata javni zavod oškodoval za skoraj pol milijona evrov, saj ta ni dobil plačila opravljenih storitev.

Urbanija bo v vlogi direktorja TV Slovenija v odnosu z novinarji in uredniki, ki jih je še pred kratkim kot vladni uradnik šikaniral in diskreditiral. Sindikat v tem vidi neposreden konflikt interesov in veliko nevarnost, da bo Urbanija preko odgovorne urednice posegal v novinarsko in uredniško avtonomijo. Saj je Urbanija »pod videzom političnega uravnoteževanja pripravljen žrtvovati novinarsko profesionalnost in poklicne standarde novinarskega dela,« opozarjajo.

17 svetnikom programskega sveta sindikat očita tudi usklajeno delovanje z Whatmoughem, s čimer kršijo zakon o RTV Slovenija, po katerem bi morali svoje delo opravljati neodvisno in nepristransko. Zato jih pozivajo, da nemudoma odstopijo. Whatmougha pozivajo naj Urbanije ne imenuje, saj bi to bilo jasno sporočilo, da ne namerava uresničiti njihovih stavkovnih zahtev.