Testiranje se všteva v delovni čas, plačilo testa obveza delodajalca

Za čas testiranja upravičeni do plače

Za zaupanje stroki, a prostovoljno odločitev

Izpolnjevanje pogoja PCT (prebolel-cepljen-testiran) se zahteva vedno širše, uvajajo ga v posameznih dejavnostih, v podjetjih. Z odločitvijo vlade, da bo - ker je na voljo cepivo za covid-19 - brezplačno testiranje s 23. avgustom na voljo le še v zelo omejenem obsegu , se odpira vrsta vprašanj. Med drugim tudi zaposlenim v trgovini.Eno ključnih vprašanj, na katera odgovarja Sindikat delavcev v trgovini, je zagotovo, kdo bo nosil stroške testiranj - delodajalci ali zaposleni. V sindikatu menijo, da delodajalci stroška ne morejo prevaliti na zaposlene. »Glede na to, da gre za navodilo delodajalca zaposlenemu, v povezavi z delodajalčevo obveznostjo zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu oziroma nalaganje obveznosti zaposlenemu v okviru njegovega delovnega časa, ni argumenta, da bi delodajalec strošek testiranja na covid-19 upravičeno naložil v plačilo delavcu,« so zapisali v sindikatu.Ta se pri tem sklicuje na zakon o varstvu pri delu, po katerem zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročati finančnih obveznosti, zdravstvene posledice pa ne prizadeti njegove plače. »Zaradi opravljanja zaposlitve delavec, ki se ga napoti na testiranje za covid-19, ne more in ne sme biti finančno obremenjen, strošek testa mora v celoti prevzeti delodajalec,« so zapisali.Hkrati v sindikatu pravijo, da napotitev delavca na test predstavlja izpolnjevanje obveznosti delavca iz delovnega razmerja, zato se ta čas všteva v delovni čas zaposlenega. Delavec je tako upravičen do plačila za delo oziroma do 100-odstotnega nadomestila plače.Stališče stroke je, da predstavlja cepljenje edino učinkovito sredstvo za dolgoročno obvladovanje epidemije covida-19, so še spomnili v sindikatu in poudarili, da v sindikatu stroki zaupajo, zato zagovarjajo korist cepljenja proti covidu-19, »ki pa mora temeljiti na prostovoljni odločitvi posameznika«.