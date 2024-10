Javni sektor: Vpleteni zagotavljajo, da se bodo številne krivice popravile

V nadaljevanju preberite:

Danes bodo poslanci na izredni seji obravnavali zakon o skupnih temeljih plačnega sistema v javnem sektorju. Glede na to, da mu v dosedanjem parlamentarnem postopku nihče ni nasprotoval, je mogoče pričakovati, da mu bo državni zbor prižgal zeleno luč. Ob novi kolektivni pogodbi za javni sektor, ki so jo predstavniki vlade in sindikatov parafirali v torek, je to pomemben mejnik za začetek uveljavitve prenovljenega plačnega sistema 1. januarja prihodnje leto. Niso pa še končana stebrna pogajanja, s katerimi so najbolj nezadovoljni policisti in vojaki.