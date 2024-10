Vlada in sindikati parafirali kolektivno pogodbo za javni sektor

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so danes parafirali kolektivno pogodbo za javni sektor, podpis je predviden v prvi polovici novembra skupaj s krovnim dogovorom in kolektivnimi pogodbami dejavnosti. So pa podpisali tudi dogovor o korakih za razveljavitev novega plačnega zakona, če do 15. novembra ne bodo sprejeti vsi dokumenti.

Po besedah državne sekretarke z ministrstva za javno upravo Mojce Ramšak Pešec, ki je namestnica vodje vladne pogajalske skupine, gre pri kolektivni pogodbi za javni sektor za ključno in temeljno kolektivno pogodbo, sklenjeno na podlagi plačnega zakona, ki predstavlja pomemben korak v okviru reforme plačnega sistema v javnem sektorju.

Bistveni del kolektivne pogodbe so dodatki k plačam, o katerih so se natančneje dogovorili, dogovorili pa so se tudi o osnovnem mehanizmu za odpravo nesorazmerij v plačah, je pojasnila v izjavi za medije.

Zadovoljstvo s parafo so izrazili tudi na sindikalni strani. Kot je pojasnil vodja ene od sindikalnih pogajalskih skupin Jakob Počivavšek, je bilo pred današnjimi pogajanji odprtih še več zadev, povezanih predvsem z dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, o katerih so se danes uspeli dogovoriti.

Parafa po besedah vodje konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja pomeni, da so polje pogajanj zožili. Zdaj so odprta še stebrna pogajanja, kamor se seli ključna pozornost, je pojasnil.

Na stebrnih pogajanjih, ki potekajo v teh dneh, morajo pogajalci namreč še dokončno uskladiti kolektivne pogodbe posameznih dejavnosti. Na krovni ravni - predvidoma se bodo znova zbrali v začetku novembra - pa jih čaka še uskladitev krovnega dogovora. Podpis vseh potrebnih dokumentov je predviden v prvi polovici novembra.

Tako na sindikalni kot vladni strani verjamemo, da bo do tega prišlo še pred 15. novembrom. So pa danes podpisali tudi dogovor, da bo vlada, če se to ne bi zgodilo, po nujnem postopku vložila zakon, s katerim bi razveljavili določbe zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, o katerem bo sicer DZ odločal v četrtek.