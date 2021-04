Širitve turističnih bonov na druge storitve ne bo

V nadaljevanju preberite:

Pri nas je lani zaradi izbruha pandemije koronavirusa turizem ustvaril več kot pol manj prihodkov kot leto prej in nič bolje ne kaže za prve letošnje mesece. Država mu je do zdaj poleg splošnih interventnih ukrepov pomagala še s turističnimi boni, a kot kaže, bo zdaj vendarle pripravila tudi posebne ukrepe, namenjene le turizmu in gostinstvu. Kaj pripravlja ministrstvo? Kako so s tem zadovoljni predstavniki turističnih organizacij in kaj jih skrbi? Kaj bo s turističnimi boni?