Sistematski pregledi pri informacijski pooblaščenki

Pediatri so tako kot lani tudi letos opozorili, da vsi otroci, ki imajo pravico do sistematskega pregleda in cepljenja, ne bodo pregledani, saj ne vedo, da ti otroci obstajajo. Šole so namreč vnovič dobile prepoved pošiljanja seznamov otrok v ambulante brez izrecnega soglasja staršev. Ministrstvo za zdravje napoveduje, da bodo pediatri do podatkov preko sistema NIJZ dostopali še ta mesec, ko bo svoje mnenje dala še informacijska pooblaščenka.

Ministrstvo za zdravje, ministrstvo vzgojo in izobraževanje ter NIJZ so nam že lani odgovarjali, da bo informacijski sistem vzpostavljen do tega šolskega leta. A pediatri tudi danes teh podatkov nimajo. Na ministrstvu za zdravje in na NIJZ odgovarjajo, da je informacijska rešitev za avtomatski prenos podatkov od centralne evidence o šolskih otrocih, ki jo upravlja ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, do NIJZ uspešno preverjena v testnem okolju in da deluje. »Za polno vzpostavitev prenosa podatkov med obema institucijama je treba skleniti še formalni dogovor v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Pravilnost poti prenosa osebnih podatkov namreč preverja tudi informacijski pooblaščenec,« so zapisali na ministrstvu za zdravje.

Na vprašanje, zakaj traja to tako dolgo, so na ministrstvu za zdravje odgovorili, da so morali narediti »oceno učinka, saj gre za posebne vrste osebnih podatkov. Po pozitivnem mnenju informacijskega pooblaščenca bo med ministrstvom za vzgojo in izobraževanje in NIJZ lahko tudi formalno podpisan sporazum o enosmernem prenosu osebnih podatkov.« Trenutno so pediatri potrebovali sicer zgolj ime in priimek učenca, niti naslov ni bil nujen.

Pediatri so zaskrbljeni

Pediatri so zaradi zapleta zaskrbljeni, saj menijo, da statistika o pregledanosti in precepljenosti ne bo točna. Ministrstvo za zdravje pa odgovarja: »V mnogih okoljih so izvajalci sistematskih pregledov podatke o šolarjih prejeli na običajen (star) način in s pregledi otrok nemoteno nadaljevali. Tisti, ki čakajo na avtomatski prenos podatkov, pa bodo lahko s pregledi začeli predvidoma do konca oktobra. Brez sistematskega pregleda ne bo ostal nobeden od šolskih otrok.«

Kako lahko ministrstvo to trdi, je sicer vprašanje. Pediatri so namreč pred tednom dni za Delo povedali, da so sami klicali ravnatelje, da jim kljub izrecni prepovedi ministrstva pošljejo poimenske sezname, saj to olajša delo, ker imajo vse kartoteke pripravljene. Mnogi ravnatelji tega niso naredili, saj so kazni visoke, čeprav so jim pediatri pojasnili, da zgolj s poimenskim seznamom za posamezni razred lahko vedo, koga na sistematskem pregledu ni bilo, da ga lahko povabijo posebej. Številni sistematski pregledi so že bili opravljeni. Da bi bili vsi otroci resnično pregledani (in cepljeni), bi morali pediatri po začetku delovanja informacijskega sistema še enkrat preveriti vse razrede, ki so preglede že opravili.