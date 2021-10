Skrb vzbujajo podatki o duševnem zdravju otrok

V nadaljevanju preberite:

Devet milijonov mladostnikov med desetim in devetnajstim letom v Evropi živi z duševnimi boleznimi, pri čemer gre v več kot polovici primerov za tesnobo in depresijo. To je le eden od skrb vzbujajočih podatkov v danes objavljenem poročilu Unicefa Položaj otrok po svetu: V mojih mislih (The State of the World's Children Report: On My Mind). V mednarodni organizaciji so analizirali trende, ki vplivajo na duševno zdravje otrok in mladih, tudi s pregledom stanja in priporočil za Evropo.