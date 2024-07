Skrivni sestanek Urške Klakočar Zupančič z mirovniki

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je včeraj v prostorih državnega zbora sprejela šestčlansko delegacijo šestdesetih podpisnikov vnovičnega poziva državnemu vrhu k spremembi odnosa do vojne v Ukrajini, je v imenu skupine mirovnikov danes sporočil Aurelio Juri.

Šesterica, poleg Jurija še Mojca Drčar Murko, Spomenka Hribar, Uroš Lipušček, Ivo Vajgl in Rudi Rizman, je predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič prenesla sporočilo, da dosedanji pristop državnega vrha do vojne v Ukrajini vodi vse dlje od želenega miru. »Še huje, botruje eskalaciji konflikta z nevarnostjo neposrednega spopada Zahoda Z Rusijo in verjetni aktivaciji jedrskega orožja«

Mirovniška skupina ocenjuje, da se vsaj tri države - Madžarska, Slovaška in Turčija - postopoma odmikajo od vojno-hujskaških prijemov vodstev zveze Nato in EU ter vse bolj aktivno tipajo teren za začetek resnih, izvedljivih mirovnih pogajanj med vojskujočima se stranema ter za normalizacijo razmer med Rusijo in Zahodom.

Kot pohvale vredno so ocenili nedavno turnejo madžarskega premiera Viktorja Orbana, ki je kot predsedujoči EU, čeprav brez mandata ostalih članic, obiskal Kijev, Moskvo in Peking. »Obžalujemo, da Slovenija ni vsaj podobno aktivna, ampak se drži onih, ki tovrstnim prizadevanjem celo ugovarjajo,« sporočajo mirovniki.

Šesterica se tudi zgraža nad podporo predsednika vlade Robert Golob na vrhu Nata v Washingtonu načrtom, da bi zavezništvo razširilo svoj vpliv in svojo vlogo na območje tihomorskega oceana.

Gre za vsiljevanje vloge svetovnega policaja, kar v mednarodnih odnosih odpira novo nevarno fronto. Če je Slovenija pri tem zraven, ravna v eklatantnem nasprotju z 124. členom lastne ustave, v nasprotju z mnenjem večine domače javnosti ter v nasprotju z nacionalnimi interesi.

Mirovniki hvalijo predsednico državnega zbora

Glede napovedanega podpisa tako imenovanega varnostnega sporazuma z Ukrajino, s katerim se je danes na zaprti seji državnega zbora seznanil odbor za zunanjo politiko, so mirovniki pritrdili mnenju nekdanjega predsednika republike Danila Türka, da so taki dogovori neprimerni, ker nas še bolj neposredno potiskajo v ukrajinsko dramo. Trdijo še, da v slovenskem primeru podpis varnostnega sporazuma ni potreben, zlasti potem, ko ga je z Ukrajino v imenu vseh članic podpisala EU.

Šesterica mirovnikov se je posebej zahvalila predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič, ki da se je edina v državnem vrhu odzvala in jih uradno sprejela. Je pa zanimivo, da informacije o včerajšnjem sestanku še ni na spletni strani državnega zbora, kjer so sicer zabeležene vse njene aktivnosti.

Šesterica mirovnikov se je predsednici državnega zbora zahvalila za vlogo, ki jo je odigrala pri tem, da je državni zbor sprejel sklep o priznanju Palestine, a so jo obenem tudi pozvali, naj se pri vladi, ki jo vodi njen strankarski kolega Robert Golob, zavzame za nadaljnje aktivnosti, tako znotraj EU kot v varnostnem svetu OZN, ki naj ustavijo zločinskega početja Izraela.

»Na poziv po sestanku se predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Golob sploh nista odzvala, »kar že samo po sebi pove o odnosu, ki ga gojita do mirovništva,« sklene šesterica, ki jo je koordiniral Aurelio Juri.