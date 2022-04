Nekdanji direktor ZZZS bo zastopnik pacientovih pravic

Marjan Sušelj, nekdanji direktor ZZZS, zdaj pa svetovalec tamkajšnje generalne direktorice Tatjane Mlakar, ki se bo v kratkem upokojil, je bil na javnem pozivu, objavljenem 13. januarja 2022, izbran za zastopnika pacientovih pravic za območje Ljubljane. Tam si bo delo delil z že aktivnima zastopnicama Dušo Hlade Zore in Mojco Mahkota. Povedal je, da bi rad ohranil delovno aktivnost vsaj nekaj ur na teden, poleg tega je ocenil, da ima dovolj znanja s področja zdravstvenega sistema, da bi lahko njegovi nasveti prišli prav ljudem v stiski oziroma takim, ki se težko znajdejo pri iskanju pomoči. Poleg tega so mu kot diplomiranemu psihologu blizu odnosi med ljudmi.

V politiki se že dolgo napovedujejo določene spremembe v zdravstvu, pravi, te pa ne bodo nujno samo dobre za paciente, in s tega vidika se mu zdi nova vloga izredno pomembna.

Ministrstvo za zdravje je za zastopnico pacientovih pravic za celjsko območno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje izbralo psihologinjo Olgo Petrak, ki to delo že opravlja.

Zastopniki pacientovih pravic opravljajo svoje delo nepoklicno. Pri svojem delu so neodvisni in samostojni, ravnajo častno, pošteno in dobronamerno, je navedeno v zakonu o pacientovih pravicah. Mandat traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Zastopnik pacientovih pravic je upravičen do nagrade za svoje delo in povračila dejanskih stroškov dela v skladu s pravilnikom o določitvi meril za določitev višine nagrade in za povračilo dejanskih stroškov za delo zastopnika pacientovih pravic. Strokovno in administrativno tehnično pomoč zastopnikom zagotavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje.