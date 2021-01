Sledljivost vsakega odmerka še ni mogoča

V nadaljevanju preberite:

Evropska agencija za zdravila (EMA), Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in nekatere druge organizacije pričakujejo, da bo cepivo proti covidu-19 sledljivo, in predvidevajo, da mora biti označeno s črtno kodo sistema GS1. To bi zagotovilo sledljivost vsakemu odmerku od proizvajalca do končnega uporabnika, s čimer bi povečali varnost. Kako je zdaj?