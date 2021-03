Slovenci razgrabili prva organizirana potovanja

V nadaljevanju preberite še:

Z rahljanjem protikoronskih ukrepov se prebujajo tudi turistični tokovi in tudi slovenske turistične agencije počasi zaganjajo svojo dejavnost. Kam so prve potnike že popeljale na počitnice in katere destinacije so ta hip na voljo? Kakšni so pogoji potovanja in kako je poskrbljeno za varnost? Kje bo mogoče preživeti veliko noč?