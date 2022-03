Slovenija bi pritisnila na ruske diplomate

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija po uvedbi ostrih gospodarskih sankcij proti Rusiji zaradi vojaške agresije v Ukrajini stopnjuje še diplomatski pritisk na Rusijo. Ministrstvo za zunanje zadeve je slovenskim državljanom odsvetovalo vsa potovanja na območje Rusije in Ukrajine, tistim, ki so še tam, pa so svetovali, da zapustijo državi. Slovenija se zavzema tudi za zmanjšanje ruskega diplomatskega osebja v državah EU.

Slovenska vlada je aktivna pri krepitvi evropskega diplomatskega pritiska na Rusijo. Na nedeljskem videokonferenčnem izrednem zasedanju sveta Evropske unije za zunanje zadeve (Fac) je slovenski zunanji minister Anže Logar pozval h koordiniranemu pristopu EU v zvezi z diplomatskimi aktivnostmi, ki bi pripomogle k dodat­nemu pritiskanju na Rusijo. Slovenski zunanji minister se je zavzel za zmanjšanje ruskega diplomatskega osebja v prestolnicah držav članic EU.