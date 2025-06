Slovenija na dobri poti k odpravi raka materničnega vratu

Slovenija je vse bližje uresničitvi ambicioznega cilja Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) – popolne odprave raka materničnega vratu. Po globalni strategiji iz leta 2020 je treba za to doseči tri ključne cilje: 90-odstotna precepljenost deklic do 15. leta proti HPV, 70-odstotno udeležbo žensk v presejalnih programih in ustrezno zdravljenje več kot 90 odstotkov odkritih predrakavih sprememb.

Po podatkih državnega programa Zora je Slovenija na zelo dobri poti. Triletna pregledanost žensk, starih od 20 do 64 let, je med letoma 2020 in 2023 znašala 74,4 odstotka, s čimer smo presegli mednarodni cilj. Letno se odkrije in ustrezno zdravi okoli 1500 predrakavih sprememb visoke stopnje – tudi ta cilj je torej že v veliki meri izpolnjen.

Slovenija s svojimi rezultati in prizadevanji dokazuje, da lahko z usklajenim delom stroke, lokalnih skupnosti in posameznikov dosežemo cilje, ki se morda zdijo nedosegljivi. Nadaljevanje ozaveščanja in širjenja dostopa do cepljenja in presejalnih programov je ključ do družbe brez raka materničnega vratu.

Priznanja za občine, ki vodijo z zgledom

Na slavnostni seji Zveze slovenskih društev za boj proti raku, ki ji predseduje dr. Urška Ivanuš, je bilo podeljenih deset priznanj občinam, ki so že dosegle prva dva cilja SZO. Prejemnice so: Braslovče, Dobje, Nazarje, Benedikt, Cerkvenjak, Lovrenc na Pohorju, Kobilje, Velika Polana, Črna na Koroškem in Vuzenica.

Čeprav še ne dosegajo vseh treh ciljev, so te občine pomemben vzor dobrih praks in kažejo, da je s skupnimi napori mogoče doseči visoke javnozdravstvene standarde.

Izjemni posamezniki in organizacije

Levo dr. Urška Ivanuš in desno dr. Nadja Šinkovec Zorko. FOTO: Arhiv Zveze regijskih društev za boj proti raku

Podeljena so bila tudi priznanja zaslužnim posameznikom in institucijam, ki pomembno prispevajo k ozaveščanju in preprečevanju raka materničnega vratu. Posebno priznanje je prejela dr. Nadja Šinkovec Zorko za svoje dolgoletno delo na področju javnega zdravja in promocije cepljenja.

Dobitniki in dobitnice priznanj, ki so s svojim delom pomembno prispevali k ozaveščanju in preprečevanju raka materničnega vratu. FOTO: Arhiv Zveze regijskih društev za boj proti raku

Med prejemniki priznanj so tudi koordinatorica zdravstvene vzgoje Karmen Petek, tim iz Dravograda za dodatno cepljenje otrok, digitalni portal Maribor24.si ter zdravstveni strokovnjaki mag. Frenk Krištofelc, dr. Rajko Golobinek in prostovoljka Mateja Učakar, ki že več kot 15 let posveča svojo energijo preventivi raka.

Cepljenje rešuje življenja

Eden ključnih stebrov v boju proti raku materničnega vratu je cepljenje proti HPV. V Sloveniji je brezplačno na voljo 9-valentno cepivo za deklice in dečke v 6. razredu osnovne šole, cepijo pa se lahko tudi zamudnice in zamudniki do 26. leta starosti. Strokovnjaki poudarjajo, da je cepivo varno, učinkovito in da preprečuje okužbe, ki lahko vodijo v razvoj raka.

»Cepljenje je najboljša zaščita, ki jo imamo. Zato je izjemno pomembno, da čim več otrok in mladih izkoristi to priložnost,« je ob prejemu priznanja poudarila dr. Šinkovec Zorko.