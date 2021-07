Slovenija prevzema predsedovanje svetu Evropske unije

Evropska komisarka za vrednote in preglednostje na vprašanje, kakšno je njeno spročilo slovenski vladi ob prevzemu predsedovanja dejala, da je sporočilo enako za vse članice, in sicer, da »naj mediji svoje delo opravljajo svobodno in v ustreznih razmerah«.Evroski komisar za pravosodjeje ob prihodu izrazil upanje, da bo Slovenija čimprej izvedla postopek imenovanja evropskih delegiranih tožilcev, zaradi katerega je bila deležna ostrih kritik.Na Brdo pri Kranju je že prispelo več evropskih komisarjev, med njimi tudi NizozemecPredsednik vladein predsednica evropske komisijesta prispela pred pediatrično kliniko v Ljubljani.Slovenija predsedovanje prevzema od Portugalske. Portugalsko predsedstvo je ob zaključku svojega mandata slovenskemu zaželelo veliko uspehov - tudi s projekcijo na oboku v središču Lizbone.Med obiskom bo evropska komisija predstavila tudi oceno slovenskega načrta za okrevanje po pandemiji covida-19 v višini 2,5 milijarde evrov. Pričakuje se, da bo načrt potrjen.Slovenija z današnjim dnem začenja svoje drugo predsedovanje svetu Evropske unije. Ob prevzemu mandata se, kot je v navadi, na obisku v Sloveniji mudi kolegij evropske komisije na čelu s predsednico. Predsednica evropske komisije bo skupaj s premierjemnajprej obiskala pediatrično kliniko v Ljubljani, kjer si bosta ogledala enega izmed projektov, ki ga bo Slovenija financirala iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Kasneje so po vsebinskih področjih predvideni pogovori komisarjev in ministrov. Pred bilateralnim srečanjem med Janezom Janšo in Ursulo von der Leyen, bo predsednico evropske komisije na Gradu Brdo sprejel še predsednik države. Sledilo bo delovno kosilo in srečanje komisarjev s predstavniki državnega zbora. Zvečer se bodo predstavniki evropske komisije in slovenski politični vrh odpravili še na Bled, kjer bo potekal osrednji kulturni dogodek ob začetku slovenskega predsedovanja svetu EU: krstna uprizoritev baleta Povodni mož v koreografiji Edwarda Cluga in izvedbi Slovenskega narodnega gledališča Maribor