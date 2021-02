Slovenija se trese za službe, ministri pa zaposlujejo

V nadaljevanju preberite:

Kako javni uslužbenci med drugim valom epidemije delijo usodo zaposlenih v zakrčenem gospodarstvu. Koliko uslužbencev ministrstev dela od doma, koliko jih je doma na začasnem čakanju. Čeprav so zaposlene poslali na čakanje, v ministrstvih zaposlujejo nove, zakaj in ali je to v skladu z zakoni? Zanimiva imena med zaposlenimi na zaupanje ministra.