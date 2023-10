Slovenija uvedla nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko

Italijanski napovedi, da bodo uvedli nadzor na meji s Slovenijo zaradi varnostnih tveganj, povezanih s terorizmom, je sledila tudi naša država in na južni ter vzhodni meji uvedla nadzor. Vlada je danes sprejela odločitev o uvedbi nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Nadzor bo Slovenija uvedla v soboto za najmanj deset dni, so povedali na novinarski konferenci po seji vlade.

Podrobnosti bo danes v Luxembourgu pojasnil notranji minister Boštjan Poklukar, kasneje pa bo izjavo posredovala tudi policija. V skladu s schengenskimi pravili mora država schegenskega območja o uvedbi nadzora na notranji schengenski meji obvestiti tudi Bruselj.

Zaradi migracijskega pritiska in zaradi razmer na Bližnjem vzhodu je več držav EU v zadnjem času uvedlo ali se odločilo za podaljšanje nadzora na notranjih schengenskih mejah. Med njimi je Avstrija, ki nadzor na meji s Slovenijo izvaja že od leta 2015 in ga je pred kratkim podaljšala še za pol leta. Stanje v schengenskem območju je sicer ena od osrednjih tem današnjega zasedanja notranjih ministrov članic EU v Luxembourgu, ki se ga udeležuje tudi Poklukar.

Italija mejni nadzor ocenjuje kot nujen

Italijanska premierka Giorgia Meloni je odločitev o začasni uvedbi nadzora na meji s Slovenijo v sredo opisala kot nujno zaradi trenutnih razmer v svetu, od Bližnjega vzhoda do migrantske krize. Italijansko politiko skrbi zlasti možnost terorističnih napadov. Po besedah italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija na to za zdaj ne kaže.

Melonijeva je omenila, da so se o vzpostavitvi nadzora že pogovarjali s slovenskimi kolegi, s katerimi naj bi še naprej sodelovali pri obvladovanju nezakonitih migracij.

O vzpostavitvi mejnega nadzora je v torek zvečer notranjega ministra Boštjana Poklukarja obvestil njegov italijanski kolega Matteo Piantedosi, ki je zaradi spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu kot bistvo tega začasnega ukrepa navedel preprečevanje terorizma in organiziranega kriminala.

Na skrb vzbujajoče razmere tako na Bližnjem vzhodu kot v Evropi, kjer sta se pred kratkim v Franciji in Belgiji zgodila teroristična napada, je v odzivu na uvedbo nadzora v sredo v Milanu spomnil tudi namestnik premierke in minister za promet Matteo Salvini.

Kot je dejal, je eden od napadalcev pred leti v Evropo prispel s čolnom na Lampeduso, zaradi česar da »se je treba vrniti k zaščiti italijanskih meja, od severa do juga, na morju in na kopnem«.