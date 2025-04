Slovenska viljamovka, džin in liker pobrali zlate medalje v Londonu

Ko gledamo letošnje rezultate prestižnega tekmovanj na področju pridelave žganih pijač London Spirits Competition (LSC), na katerem tekmujejo najboljša žganja z vsega sveta, med imeni najbolj slovitih proizvajalcev viskijev in konjakov, naletimo na ime proizvajalca Mitja Firbas, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Firbasova viljamovka, poimenovana Ciril, je na ocenjevanju prejela kar 98 možnih točk od stotih in se je znašla v samem vrhu najbolje ocenjenih.

Zlato medaljo za Slovenijo sta s 96 točkami prejela še džin ŽivaGin destilerije Blackmill in liker Kristal Limoncello destilerije Sink, še več slovenskih džinov pa je prejelo srebro in bron.

Slovenska viljamovka v svetovnem vrhu

»Svetla in izrazna, vonja po zrelem sadju iz sadovnjaka, okus ponuja plasti koščičastega sadja in citrusov z mehko teksturo, ki pogreje in zaključkom, ki se ohranja z nežno sladkostjo in začimbami,« je viljamovko s kmetije v Cerkvenjaku na Štajerskem opisala strokovna žirija v Londonu.

Viljamovka Ciril je navdušila žirijo v Londonu in prejela kar 98 točk. FOTO: Mitja Firbas

»Zlata medalja je dokaz, da delamo dobro, da smo na pravi poti,« je za Delo pojasnil Firbas, ki viljamovko kuha po tradicionalnem receptu, z dvojno destilacijo v bakrenem kotlu, ki ga še vedno kuri na drva. Za liter viljamovke je potrebnih deset kilogramov hrušk, ki jih na domačiji, ki po pradedu Cirilu nosi ime Pri Cirilovih, pridelujejo sami. Le tako jih namreč lahko pustijo zoreti na drevesih do polne zrelosti, da razvijejo kar najbogatejši okus in aromo. Celoten proces od pridelave sadja do destilacije tako poteka na domačiji, kjer so 1987 posadili prvi nasad hrušk.

Leta 2019 je vodenje kmetije prevzel Mitja Firbas in že naslednje leto svojo viljamovko poslal na tekmovanje v London. Od leta 2020 do 2024 je vsako leto osvojila srebro, letošnji pridelek pa je uspel prepričati sodnike, da so viljamovki Ciril namenili neverjetnih 98 točk. Le štiri pijače na velikanskem tekmovanju, kjer sodelujejo žganja in likerji s celotnega sveta, so prejela točko več.

Firbas letošnji uspeh pripisuje kombinaciji vizualne prenove znamke, nekoliko bolj kvalitetni letini hrušk in morda manjšim spremembam, ki jih je letos naredil pri staranju žganja.

Izjemni uspehi slovenskih viljamovk v Londonu so v zadnjih letih sicer postali že tradicija. Na verjetno najprestižnejšem tekmovanju alkoholnih pijač na svetu International Wine & Spirit Competition v Londonu je bila Evrosadova viljamovka Zima lansko leto s 96 točkami najvišje ocenjena viljamovka v tem letu in prejela že svojo drugo zlato medaljo. Pred dvema letoma pa je z 98 točkami slavila viljamovka s krhlji suhe hruške proizvajalca Jele Kitt iz Borovnice. Letošnji rezultati IWSC London sicer še niso bili razglašeni.

Žganje kuhajo le iz pridelka domačega sadovnjaka. FOTO: Mitja Firbas

Fibas meni, da je slovenska viljamovka tako uspešna predvsem zaradi podnebja, ki ustreza hruški, pa tudi zaradi zagnanih pridelovalcev. Najpomembnejše je namreč vrhunsko sadje, treba pa je tudi paziti, da med kuhanjem »ne uide aroma«, je pojasnil.

Zmagovite tudi arome brinovih jagod in limone

A medtem ko je viljamovka eno najbolj cenjenih in tradicionalnih žganj na slovenskem, je presenetljivo v Londonu tekmovalo veliko več pridelovalcev džinov. Največji uspeh je z zlato medaljo in 96 točkami letos uspel Živa Ginu iz črnomaljske destilerje Blackmill. Džin poimenovan po slovanski boginji in zvarjen v edinstvenem lesenem kotlu, ki so ga razvili sami, je žirijo prepričal z okusi »čebeljega voska, dišečih brinovih jagod, sladkega korena, brezovega lubja ter plodov murve in marelic«.

Brinove jagode so ključna sestavina džina. FOTO: Shutterstock

Zlato je za liker Kristal Limoncello s 96 točkami osvojila tudi mikro destilerja iz Rogaške slatine Sink's Distillery. »Živahen vonj je poln limonine lupinice in kandirane lupine, okus je sladek in gladek s pridihom limonine skute in nežnih zelišč, na koncu pa je čist z osvežujočo sladkostjo citrusov, ki rahlo vztraja,« je limonin liker opisala žirija. Sink's Distillery je sicer v tekmo poslala tudi svoj gin Kristal gin - Meadow, ki je z 91 točkami osvojil srebrno medaljo.

Kar štiri džine je v London poslala destilerija Heaven&Hell iz Prekmurja. Njihov džin z damaščansko vrtnico in London dry gin Gold 47 sta osvojila srebrni medalji s 94 oziroma 93 točkami, bron pa sta z 89 oziroma 87 točkami dosegla njihov London dry gin Kocbek in gin The Winners by Mura.