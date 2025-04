Pitje šampanjca zmanjša možnost za srčno kap

Raziskave kažejo, da lahko uživanje šampanjca, povečana poraba sadja in vzdrževanje pozitivnega pogleda na življenje zmanjšajo tveganje za nenadno srčno kap, danes poroča Guardian. Nenadna srčna kap je stanje, ko srce nenadoma preneha črpati kri po telesu, kar je brez takojšnje pomoči - reanimacije - lahko usodno.

Študija, objavljena v »Canadian Journal of Cardiology«, je preučevala 56 nekliničnih dejavnikov tveganja, ki vključujejo življenjski slog, fizične mere, psihosocialne dejavnike, socioekonomski status in lokalno okolje.

Raziskovalci so ugotovili, da višji vnos šampanjca, belega vina ter sadja, vzdrževanje pozitivnega razpoloženja, obvladovanje telesne teže in krvnega tlaka ter izobrazba pomembno prispevajo k zmanjšanju tveganja za kap. Študija je pokazala, da bi lahko z izboljšanjem omenjenih dejavnikov preprečili med 40 odstotki in 63 odstotki srčnih zastojev.

Tudi belo vino ima pozitivne učinke na srce. FOTO: Reuters

Renjie Chen, soavtor študije iz Fudan University v Šanghaju, je poudaril, da je to prva študija, ki celovito preučuje povezave med nekliničnimi, spremenljivimi dejavniki tveganja in pojavnostjo kapi. »Presenetilo nas je, kako velik delež (40 odstotkov - 63 odstotkov) primerov bi lahko preprečili z izboljšanjem neugodnih profilov,« je dejal Chen.

Študija je uporabila podatke iz UK Biobank, kjer so spremljali več kot 500.000 ljudi. Med spremljanjem, ki je trajalo povprečno 14 let, je 3.147 oseb doživelo kap. Vodilni raziskovalec Huihuan Luo je pojasnil, da so prejšnje študije preučevale le omejeno število dejavnikov tveganja, medtem ko so oni izvedli celovito študijo, ki preučuje širok spekter dejavnikov.

Medtem ko študija kaže, da lahko zmerno uživanje šampanjca in belega vina prispeva k zaščiti srca, Britanska fundacija za srce priporoča zmanjšanje uživanja alkohola, prenehanje kajenja in zdravo prehrano kot ključne ukrepe za zmanjšanje tveganja za SCA. Nicholas Grubic iz Univerze v Torontu in Dakota Gustafson iz Univerze Queen's v Ontariu sta v povezanem uredniškem članku izpostavila, da raziskave o mehanizmih, ki stojijo za tem, ostajajo nejasne, vendar ugotovitve potrjujejo, da so koristi zmernega uživanja alkohola bolj kompleksne, kot smo prej mislili.