Slovenska vojska bo z odstranjevanjem žice na meji začela prihodnji teden

»Žična ograja na slovensko-hrvaški meji je bila postavljena kot začasen instrument in ni sprejemljivo, da bi postala trajni element politike o meji v običajnih migracijskih razmerah, saj bi družbi s tem sporočili, da so migracije krizne same po sebi. To bi bila napačna predpostavka, saj migracije niso krizne same po sebi, ampak so stalnost sodobnih družb,« je po seji vlade sporočila ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar in napovedala, da so notranjem ministrstvu pripravili načrt odstranjevanja ograje na meji.

Vlada se je seznanila z načrtom in včeraj sprejela sklep, da Slovenska vojska v drugi polovici prihodnjega tedna na meji s Hrvaško začne odstranjevati žico. Del gradiva je sicer tajen, zato o podrobnostih ni želela govoriti. Napovedala pa je, da bo vsak dan mogoče odstraniti do dvesto metrov žice, tako da naj bi bilo odstranjevanje končano v 150 delovnih dneh.

2000 pomožnih policistov za pomoč bi po včerajšnjem sklepu vlade lahko za različne potrebe vpoklicali do konca leta

Ustrezno raven varnosti obmejnemu prebivalstvu kot prebivalstvu v notranjosti države oziroma Evropske unije pa naj bi za tem policija zagotavljala tako z nadzorom območij, ki pomenijo povečano tveganje za nedovoljene migracije, kot s partnerskim sodelovanjem z drugimi državnimi organi ter lokalno skupnostjo, mednarodnim sodelovanjem in razvijanjem novih doktrin in tehnične opreme.

FOTO: Tomi Lombar

»Najučinkovitejša politika na področju migracij je zagotavljanje zakonitih ter s tem varnih in urejenih migracij. Pristop vlade sledi temu načelu, ki v temelju pomeni zmanjševanje tveganj za vse: za državljane Slovenije, lokalne prebivalce in ljudi na migrantskih poteh,« je še ocenil Bobnarjeva, na pobudo katere so na notranjem ministrstvu ustanovili tudi novo posvetovalno telo, ki se bo zavzemalo za varnejše migracijske poti, učinkovitejše azilne postopke in postopke za pridobivanje dovoljenj za prebivanje, olajšanje pogojev za mednarodno zaščito in sistematično vključevanje v družbo.

Ograjo bo odstranjevala Slovenska vojska.

Del gradiva je tajen, zato podrobnosti niso znane.

Ministrica ima novo posvetovalno telo za migracije.

Posamezne podskupine posvetovalnega telesa, ki bodo skrbele za dialog s civilno družbo, nadgradnjo strategije za celovito upravljanje migracij in prenovo področne zakonodaje, bodo vodili Simona Zavratnik, državni sekretar Branko Lobnikar in Polona Mozetič, vsi iz kabineta notranje ministrice. Vanje pa bodo vključeni tudi predstavniki civilne družbe, nevladnih organizacij in pristojnih ministrstev.